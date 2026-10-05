Ima je samo na jednom mjestu na svijetu: Ova neobična riba donosi milione

Postoji samo na jednom mjestu na planeti, živi u neobičnoj slanoj i alkalnoj vodi, a od nje direktno zavisi egzistencija oko 15.000 ljudi. Riječ je o bisernom ciplu, endemskoj vrsti koja naseljava jezero Van u Turskoj i koja je postala važan dio lokalne ekonomije.

Ovogodišnje procjene pokazuju da bi količina ribe koja može da bude izlovljena trebalo da premaši 7.500 tona, dok ribolov na ovu jedinstvenu vrstu lokalnoj ekonomiji godišnje donosi između 12 i 15 miliona dolara.

Iza tih brojki, međutim, nalazi se višedecenijska priča o zaštiti vrste koja je počela da daje veoma konkretne rezultate, kako prenosi turski Haberler.

Za 20 godina porasla za 30 odsto

Biserni cipal danas je primjetno veći nego prije dvije decenije.

Muhamet Demir, šef Odeljenja za ribarstvo i akvakulturu Pokrajinske uprave za poljoprivredu i šumarstvo u Vanu, naveo je da je prije 15 do 20 godina prosečna dužina ove ribe iznosila između 17 i 18 centimetara.

Danas dostiže prosječno 22 do 23 centimetra. To predstavlja povećanje od oko 30 odsto, što nadležni pripisuju mjerama zaštite i podizanju svijesti stanovništva o značaju očuvanja vrste.

Posebno važna mjera jeste zabrana ribolova koja se svake godine primjenjuje od 15. aprila do 15. jula, tokom perioda razmnožavanja.

Kontrole traju 24 sata dnevno

Tokom tromjesečne zabrane nadzor se sprovodi na kopnu, iz vazduha i na samom jezeru, a u kontrolama učestvuju poljoprivredne službe, žandarmerija, obalska straža, policija i lokalne službe.

Kontrole su ove godine trajale 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Uprkos zabrani, zaplenjeno je 20 tona ilegalno ulovljenog bisernog cipla.

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Zbog nedozvoljenog ribolova kažnjena je 181 osoba, kojima su izrečene administrativne kazne u ukupnom iznosu od približno 3,3 miliona turskih lira. Zaplijenjeno je i sedam metalnih čamaca, kao i 109 različitih komada opreme za ribolov.

Od jedne vrste živi 15.000 ljudi

Ekonomski značaj bisernog cipla daleko prevazilazi sam ulov. U Vanu je registrovano 80 ribarskih čamaca koji tokom sezone rade na jezerima Van i Erček, a ribarstvo je posebno intenzivno tokom zimskih mjeseci.

Tada temperatura vode pada, riba se koncentriše na određenim mestima, a zbog većeg sadržaja masti i boljeg kvaliteta mesa raste i tražnja među potrošačima.

Tokom leta, sa druge strane, toplija voda dovodi do toga da se riba rasprši na većem području, pa je ulov manji. Prema procjenama nadležnih, kao i prošle godine, i tokom 2026. godine očekuje se da raspoloživi fond za izlov premaši 7.500 tona.

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Od čitavog sektora egzistenciju obezbjeđuje približno 15.000 ljudi, dok biserni cipal privredi Vana godišnje donosi između 12 i 15 miliona dolara.

Upravo zbog toga nadležni upozoravaju da očuvanje ove ribe nije samo pitanje zaštite jedne endemske vrste.

Pozivaju stanovništvo da ribu ne lovi niti prodaje tokom perioda razmnožavanja, kao ni dok je premala za izlov, kako bi jedinstveni prirodni resurs jezera Van ostao sačuvan i za buduće generacije.