Sutra između 7 i 8 ujutru Ribama stiže ljubavni preokret koji su dugo čekale

Ima dana kada se probudite i osjetite čudnu težinu u vazduhu, ali petak, 11. septembar, donosi potpuno drugačiju pesmu. Ako ste prethodnih dana imali osjećaj da tapkate u mjestu, da vas lomi neodlučnost ili da nemate snage da izgovorite ono što vam leži na duši, spremite se. Nebo šalje vetar u leđa, ali postoji jedna začkoljica - ovaj dar neće pasti sam sa neba, moraćete sami da pružite ruku i uzmete ga.

Sve počinje rano ujutru, još dok većina naroda spava. Oko 05:27 po našem vremenu nastupa Mladi Mjesec u znaku Djevice. To je onaj tihi, svečani trenutak kada se stari ciklus gasi, a novi rađa. Tada vlada mir, tišina i unutrašnji reset. Ako se probudite u to doba, nemojte odmah hvatati telefon u ruke. Pustite misli da se slegnu i postavite sebi jedno prosto pitanje: Šta je to što konačno želim da promijenim u svom životu?

Pročitajte u nastavku kako će se ovo odraziti na vas.

Trenutak kada ideje i riječi prelaze u djela

Kako jutro odmiče, atmosfera počinje naglo da se mijenja. Iz one tihe, razmišljajuće faze ulazimo u period kada tijelo samo traži pokret. Mjesec iz pedantne Djevice pravi skladan odnos, odnosno sekstil, sa vatrenim Marsom koji se nalazi u emotivnom Raku.

Egzaktni vrhunac ovog nebeskog susreta dešava se tačno u 07:52 časova. Ukoliko posmatramo širu sliku, čitav ovaj uticaj biće najjači u periodu od 07:30 do 08:15 ujutru.

Šta to u praksi znači za vas dok kuvate prvu jutarnju kafu? Obično vas srce vuče na jednu stranu, a razum na drugu, pa umjete satima da rješavate ukrštene riječi u glavi. Razum kaže jedno, emocija drugo. Kod ovog sekstila te prepreke nestaju. Jasno ćete osjetiti šta žudite da uradite i, što je najvažnije, imaćete dovoljno petlje da to i sprovedete u djelo.

Kako ovo utiče na ljubav i odnose

Kada se spoje Mjesec, koji predstavlja naše najdublje emocije, i Mars, koji je simbol strasti i akcije, dobijamo savršen spoj za muško-ženske odnose. Nije riječ o galami i praznim obećanjima. Djevica traži da se briga pokaže kroz djela - umjesto suvoparnih riječi, voljenoj osobi pokazujete ljubav tako što ćete joj napraviti doručak, pitati je kako je spavala ili joj riješiti neki problem koji je muči.

Mars u Raku djeluje iz stomaka, iz potrebe da zaštiti svoje gnijezdo i ljude koje voli. Zato je ovo jutro kao stvoreno da preuzmete inicijativu:

Napravite onaj prvi, čuveni korak ako vam se neko dopada.

Pokažite otvoreno šta osjećate bez straha od odbijanja.

Zagrlite partnera i pretvorite staru napetost u toplinu i bliskost.

Kažite direktno i iskreno šta vam leži na srcu.

Ipak, pripazite se jedne zamke. Mars u Raku ume da bude previše zaštitnički nastrojen. Nemojte brigu pomiješati sa kontrolom i ne naređujte bližnjima pod izgovorom da im želite najbolje.

Ko će najviše osjetiti ovu jutarnju energiju?

Iako će svaki znak osjetiti mrvicu ove energije, četiri znaka biće pod posebnim lupom neba.

Rak

Mars je u vašem znaku i gura vas naprijed. Dosta je bilo povlačenja u oklop! Ako osjećate da nešto morate da uradite za sebe ili svoju porodicu, uradite to baš ovog jutra.

Djevica

Mladi Mjesec i Mjesec su u vašem polju. Počinje vaš novi životni ciklus. Nemojte samo praviti spiskove u glavi - napravite bar jedan konkretan korak ka novoj rutini ili boljem zdravlju.

Jarac

Kod vas se sve lomi preko polja partnerstva. Moguća je iznenadna inicijativa sa druge strane, ali nemojte kriti emocije iza hladne maske.

Ribe

Dobijate prelijepu emotivnu hrabrost. Vrijeme je da prestane maštanje i da djelima pokažete šta osjećate prema nekome do koga vam je stalo.

Kako stoje stvari sa ostalim znakovima?

Ovan: Idealno vrijeme da unesete red u svoju kuću ili pomognete nekome od ukućana oko praktičnih stvari.



Bik: Pravo vrijeme za važan telefonski poziv, poruku ili ispunjenje nekog starog obećanja.



Blizanci: Mislite na svoje finansije. Riješite neki konkretan račun ili novčanu stvar, ali izbjegavajte impulsivnu kupovinu.



Lav: Nema potrebe da svima trubite o svojim planovima. Uradite šta treba mirno i u tišini.



Vaga: Osjećate potrebu za promjenom u poslu. Napravite pametan, tajni plan prije nego što ga objavite na sva zvona.



Škorpija: Prijateljima će trebati vaša snaga. Preuzmite vođstvo u nekoj zajedničkoj stvari, ali ne teglite tuđe džakove na svojim leđima.



Strelac: Ako već danima lomite glavu oko posla ili novca, presecite ujutru. Dosta je bilo razmišljanja, vrijeme je za akciju.



Vodolija: Ako neku dosadnu obavezu odlažete već nedjeljama, uskočite u nju između 07:30 i 08:15 i završićete je dok trepnete.

Mala prilika koju ne smijete da propustite

Zapamtite, sekstil ne primorava događaje da se dese sami od sebe, on samo širom otvara vrata. Ukoliko prespavate ovo jutro ili ostanete ukopani u mjestu, prilika prolazi. Nije potrebno da pravite spektakularne poteze ili kosite planine. Uradite neku sitnicu, pošaljite poruku, popravite ono što je slomljeno i krenite odvažno u nov dan.

Kasnije tokom večeri, tačnije oko 19:51, Mjesec prelazi u mirniju Vagu, pa će se i ova silovita energija polako stišati, prenosi Ona.rs.