Srećni talas u septembru donosi olakšanje za četiri znaka, novac i prilike koje su dugo čekali. Pogledajte da li ste među njima.

Septembar je počeo mirno, ali za četiri znaka horoskopa polako se podiže srećni talas. Ne donosi promjene preko noći, već postepeno mijenja okolnosti i otvara prostor za ono što im je prethodnih mjeseci izostajalo.

Ono što je dugo d‌jelovalo neizvjesno sada može početi da dobija jasniji oblik. Neke situacije konačno dolaze na svoje mjesto, dok se druge otvaraju u pravcu koji ova četiri znaka nisu očekivala.

Upravo zato bi druga polovina septembra mogla da im bude posebno zanimljiva – naročito kada su u pitanju novac, posao i ostvarenje planova.

D‌jevica: Sreća joj se osmjehuje kroz novac

D‌jevice u drugoj polovini septembra mogu da dobiju priliku da poprave finansijsku situaciju kroz nešto što su ranije već započele. To može biti posao koji je ostao po strani, dodatni angažman ili ponuda koju u prvi mah nisu shvatile dovoljno ozbiljno.

Kultura Ovaj srpski film je kandidat za Oskara

Kod njih se novac ovog mjeseca više skuplja postepeno nego što stiže od‌jednom. Jedna prilika vodi ka drugoj, a do kraja mjeseca slika može izgledati mnogo bolje nego na početku. Konačno dolazi period u kojem D‌jevice mogu malo opuštenije da planiraju i ne razmišljaju o svakoj sitnici unaprijed.

Rak: Dolazi trenutak koji je dugo priželjkivao

Rakovi bi najviše promjena mogli da osjete kroz porodicu i bliske odnose. Razgovor koji se dugo odlagao može konačno doći na red i donijeti olakšanje koje im je bilo potrebno.

Kada se emotivna napetost smanji, lakše će donositi odluke i o novcu. Rakovi često troše ili štede iz osjećaja nesigurnosti, a kada taj grč popusti, otvara se prostor i za drugačiji odnos prema finansijama. Septembar im tako može donijeti više mira, ali i priliku da naprave konkretniji plan za naredni period.

Strijelac: Pred njim je period novih mogućnosti

Strijelčevi su tokom ljeta možda imali utisak da sve moraju sami da pokrenu. Međutim, upravo ono što nisu uspjeli da poguraju na silu sada može početi da se rješava prirodnijim putem.

Moguća je ponuda za posao, putovanje ili saradnju koja će ih izvesti iz poznatog okruženja. Posebno su zanimljive prilike povezane sa ljudima iz inostranstva ili poslovima koji otvaraju nova iskustva. Ljepši finansijski preokreti mogu doći upravo onda kada Strijelac prestane da pokušava da kontroliše svaki detalj.

Vodolija: Jedna ideja može promijeniti mnogo toga

Vodolije bi mogle da se vrate nečemu što su davno osmislile, a zatim ostavile po strani. Ideja koja im je nekada d‌jelovala neizvodljivo sada može dobiti potpuno drugačiji potencijal.

Septembar pogoduje razgovorima, kontaktima i obnavljanju starih poznanstava, pa prilika može doći upravo preko osobe sa kojom su već nekada sarađivale ili razgovarale. Ako stigne ponuda, nemojte odmah pristajati na prve uslove. Ne spuštajte cijenu samo zato što je neko prvi dao svoju ponudu.

Zašto se srećan period osjeti tek poslije nekoliko dana

Srećni talas u septembru ne mora početi velikim događajem. Nekada se prvo primijeti po tome što problemi prestanu da se gomilaju, a stvari koje su dugo stajale u mjestu počnu da se pomjeraju.

Zato se ovaj period može prepoznati tek naknadno. Prvo dolazi osjećaj da je lakše, a zatim počinju da se pojavljuju konkretne prilike. Astrološki uticaji ovog mjeseca posebno mogu podstaći promjene kod onih koji su dugo čekali pravi trenutak da naprave sljedeći korak.

Šta uraditi da vam srećni talas ne prođe ispod nosa

Ako vam se pojavi prilika koju ste ranije čekali, nemojte je automatski odložiti za kasnije. Odgovorite na poruku, javite se osobi sa kojom dugo niste razgovarali ili razmotrite ponudu koju biste ranije možda odmah odbili.

Za D‌jevice, Rakove, Strijelčeve i Vodolije prilike ovog mjeseca mogu doći tiho, kroz postojeće kontakte i situacije koje su već jednom bile pokrenute. Zato obratite pažnju na ono što se vraća u vaš život – ponekad upravo tu počinje srećni talas.

(Krstarica)