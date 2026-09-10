Postavljen "ćevapomat": Radi 24 sata, ćevapi uvijek dostupni

U Karlovcu je postavljen neobičan automat koji je brzo privukao pažnju javnosti. Riječ je o „ćevapomatu“ Mesnice Kušan, iz kojeg se svježi, nepečeni ćevapi mogu kupiti 24 sata dnevno.

Automat je namijenjen kupcima koji po meso žele doći van radnog vremena mesnice, ali i onima koji žele izbjeći čekanje u redovima.

Posebno zanimanje izazvala je činjenica da kupci ćevape mogu kupiti u bilo koje doba dana ili noći.

Prema komentarima korisnika društvenih mreža, Mesnica Kušan već je poznata po velikom interesu kupaca i redovima koji se znaju stvoriti ispred prodavaonice.

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„Onima koji se sjete u subotu popodne ili ned‌jelju da bi pekli ćevape. Stvarno su im jako fini ćevapi, ne samo oni nego i ostalo meso“, napisao je jedan korisnik Reddita.

Dodao je kako se ispred mesnice ponekad stvaraju veliki redovi, pa automat može biti praktično rješenje za one koji dolaze samo po ćevape.

Slično iskustvo opisao je i drugi korisnik.

„Ko je ikad kupovao meso kod Kušana zna da je red na cesti 20 metara minimalno i da će mu otići barem sat vremena života na kupnju. Ako trebaš samo ćevape, ovo je top“, napisao je.

Ideja ipak nije oduševila baš sve.

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Dio korisnika pitao se kome su potrebni svježi, nepečeni ćevapi usred noći, dok su drugi priznali da su u prvi mah pomislili kako će automat meso odmah i ispeći.

„Ja sam isto mislio da aparat odmah ispeče. Razočaran sam“, našalio se jedan korisnik.

Drugi su otišli korak dalje i predložili automat koji bi ćevape ne samo prodavao, nego ih odmah ispekao, stavio u somun i dodao luk.

Iako automati za prodaju hrane već dugo postoje, prodaja svježeg mesa za roštilj 24 sata dnevno ipak nije prizor na koji su kupci navikli.

Prednost automata je i to što se nalazi u blizini same mesnice, pa se proizvodi mogu redovno dopunjavati.

Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, „ćevapomat“ je već postao tema brojnih rasprava, a dio kupaca smatra da bi ovakav način prodaje mogao biti posebno koristan vikendom i izvan uobičajenog radnog vremena trgovina.

(GPMaljevac)