Logo

Dodik: Picule dolaze i prolaze. Ja ostajem, a Republika Srpska je vječna

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 13:58

Komentari:

18
предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Tonino Picula očigledno još vjeruje da se politika prema Republici Srpskoj vodi prijetnjama i kažnjavanjem. Republika Srpska neće svoju politiku, svoje stavove niti odnos prema sopstvenoj istoriji određivati prema tome šta je prihvatljivo Piculi, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

"Mi nećemo tražiti njegovu dozvolu ni za svoje političke stavove ni za način na koji čuvamo svoje istorijsko pamćenje. Pozivati Evropsku uniju da bude "stroža" prema jednom narodu i njegovim legitimno izabranim predstavnicima nije evropska politika, nego politika pritiska", navodi Dodik na Iksu.

Kaže da "takva politika prema Republici Srpskoj nije davala rezultate ranije, neće ni sada, a ako je Piculina vizija evropske politike kažnjavanje onih koji ne misle kao on, onda problem nije u Republici Srpskoj, nego u takvom razumijevanju Evrope".

"Razumijem da sam za tebe i mnoge druge važan, čim se bavite mnome. Ti si za mene nevažan. Picule dolaze i prolaze. Ja ostajem. A Republika Srpska je vječna", kaže Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Tonino Picula

Politika

istorija

Evropska unija

Komentari (18)

Više iz rubrike

Студенти

Republika Srpska

"Za jednokratnu pomoć đacima i studentima 19,7 miliona KM"

2 h

14
Саво Минић Шековићи конференција младих пољопривредника

Republika Srpska

Minić otvorio III Konferenciju mladih u poljoprivredi

2 h

6
Конгресменка Малој писала ОФАК-у да испита Шмитово мијешање у демократске процесе у Српској

Republika Srpska

Kongresmenka Maloj pisala OFAK-u da ispita Šmitovo miješanje u demokratske procese u Srpskoj

2 h

1
Рајка Јокановић за АТВ о активностима Агенције за аграрна плаћања

Republika Srpska

Rajka Jokanović za ATV o aktivnostima Agencije za agrarna plaćanja

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

56

Spremite se: Objavljena prognoza do samog kraja septembra

15

55

Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

15

53

Još jedan tragičan udes u BiH, poginula žena

15

50

Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

15

49

Najavljene nove blokade granica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima