Dodik: Picule dolaze i prolaze. Ja ostajem, a Republika Srpska je vječna

Autor:ATV redakcija
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Tonino Picula očigledno još vjeruje da se politika prema Republici Srpskoj vodi prijetnjama i kažnjavanjem. Republika Srpska neće svoju politiku, svoje stavove niti odnos prema sopstvenoj istoriji određivati prema tome šta je prihvatljivo Piculi, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.
"Mi nećemo tražiti njegovu dozvolu ni za svoje političke stavove ni za način na koji čuvamo svoje istorijsko pamćenje. Pozivati Evropsku uniju da bude "stroža" prema jednom narodu i njegovim legitimno izabranim predstavnicima nije evropska politika, nego politika pritiska", navodi Dodik na Iksu.
Tonino Picula očigledno još vjeruje da se politika prema Republici Srpskoj vodi prijetnjama i kažnjavanjem. Republika Srpska neće svoju politiku, svoje stavove niti odnos prema sopstvenoj istoriji određivati prema tome šta je prihvatljivo Piculi. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 10, 2026
Mi nećemo tražiti njegovu dozvolu ni…
Kaže da "takva politika prema Republici Srpskoj nije davala rezultate ranije, neće ni sada, a ako je Piculina vizija evropske politike kažnjavanje onih koji ne misle kao on, onda problem nije u Republici Srpskoj, nego u takvom razumijevanju Evrope".
"Razumijem da sam za tebe i mnoge druge važan, čim se bavite mnome. Ti si za mene nevažan. Picule dolaze i prolaze. Ja ostajem. A Republika Srpska je vječna", kaže Dodik.
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