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Nuždić: Traženje nestalih Srba i dalje političko, a ne humano pitanje

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10.09.2026 14:31

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Вршилац дужности директора Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења несталих лице Републике Српске Виктор Нуждић.
Foto: ATV/Branko Jović

Pitanje pronalaska posmrtnih ostataka Srba i dalje je političko, a ne humano i usko je vezano za procesuiranje ratnih zločina čije su žrtve Srbi, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.

Nuždić je istakao da se ovim problemom ne bave ozbiljno pravosudne institucije u BiH.

On je naveo da ni nakon 31 godine nema velikog broja presuda za stravične zločine nad Srbima na području Ozrena i Vozuće, osim mizernih koje nisu sprovedene, kao i one izrečene ratnim generalima takozvane Armije BiH Rasimu Deliću i Sakibu Mahmuljinu.

"Najbolnije i najtragičnije je da do danas nisu pronađeni posmrtni ostaci desetina srpskih civila i boraca koji su ostali ovdje na vječnoj straži nakon septembra 1995. godine", izjavio je Nuždić novinarima u Stogu, odredištu marša "Stazama egzodusa" koji je organizovan povodom 31 godine od progona Srba iz Vozuće, naselja u dolini Krivaje i sa južnog dijela Ozrena.

On je ocijenio da je prosto nemoguće da se i nakon toliko godina, uprkos svjedočenjima i drugim dokazima, ne zna gdje su njihovi posmrtni ostaci, te da je očigledno riječ o prikrivanju.

Srbi iz Vozuće protjerani su sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane Armije BiH pod nazivima "Uragan", "Farz" i "Badr el Bosna".

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine tokom ofanzive 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", te NATO bombardovanja potpomognutog njihovim jedinicama za brza dejstva i pakistanskog kontingenta međunarodnih mirovnih snaga.

Tada je spaljeno 30 srpskih sela, protjerano 1.920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za većim brojem još traga.

Padom Vozuće okončano je protjerivanje i etničko čišćenja Srba sa područja zeničke regije, započetog 1992. godine.

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Vozuća

Viktor Nuždić

Srbi

nestali Srbi

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