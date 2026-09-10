Mijenjaju se novčanice evra

Evropska centralna banka (ECB) pozvala je građane Evrope da do 21. septembra učestvuju u javnoj anketi za izbor prijedloga dizajna nove serije novčanica evra, koje će po prvi put od uvođenja 2002. godine dobiti potpuno novi izgled.

ECB je krajem jula predstavila deset užih prijedloga dizajna za narednu seriju evronovčanica i pokrenula javnu anketu kako bi prikupila mišljenja građana širom Evrope, prenosi "Poslovni dnevnik".

Predloženi dizajni zasnovani su na dvije teme - "Evropska kultura" i "Rijeke i ptice", kao i na odabranim pratećim motivima

Tema "Evropska kultura" slavi zajedničke kulturne prostore koji su vijekovima oblikovali evropski identitet. Motivi ove teme prikazuju različite kulturne aktivnosti i prostore, kao i značajne evropske ličnosti koje su tokom šest vijekova doprinosile stvaranju evropske kulturne baštine.

Druga tema, "Rijeke i ptice", ističe otpornost i raznovrsnost prirodnih ekosistema Evrope prikazujući različite dijelove riječnih tokova i razne vrste ptica, čime se naglašava važnost prirode i zaštite životne sredine. Ova tema takođe slavi jedinstvo evropskog prostora i slobodu kretanja građana Evrope, podsjeća ECB u saopštenju koje prenosi Hrvatska narodna banka (HNB).

Pristiglo više od 1.200 prijava grafičkih dizajnera

Prijedlozi dizajna izabrani su na konkursu sprovedenom na nivou cijele Evropske unije. Pristiglo je više od 1.200 prijava grafičkih dizajnera, od kojih je 25 pozvano da dostave idejna rješenja za jednu ili obje teme.

Nezavisni žiri sastavljen od 21 stručnjaka iz različitih oblasti - poput grafičkog dizajna, komunikacija, neuronauke i istorije - koje su imenovale centralne banke zemalja evrozone, odabrao je potom deset prijedloga koji su ušli u uži izbor.

Upravni savjet ECB odlučio je da sprovede onlajn anketu o deset izabranih prijedloga i pozvao sve građane da u njoj učestvuju najkasnije do 21. septembra 2026. godine.

Nezavisna agencija za istraživanje tržišta uporedo će sprovesti zasebnu anketu sa istim pitanjima na reprezentativnom uzorku građana evrozone. Nakon izbora konačnog dizajnerskog rješenja, ECB će objaviti izvještaj o rezultatima obje ankete.

Prikupljanje povratnih informacija od javnosti, s ciljem da se uzmu u obzir mišljenja građana iz cijele Evrope, važna je odlika inkluzivnog pristupa Evrosistema, navodi se u saopštenju.