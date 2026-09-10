Brojne mjere: Kako Agencija za agrarna plaćanja pomaže u borbi sa klimatskim promjenama?

Sve ekstremniji vremenski uslovi mnogo otežavaju poljoprivrednu proizvodnju. Tako iz Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske imaju brojne mjere kako bi olakšali posao poljoprivrednicima.

"Ove godine smo svjedoci klimatskih promjena, odnosno suše, i definitno oni poljoprivredni proizvođačima koji nisu imali sisteme za navodnjavanje ili ih nisu imali na svim parcelama, imaju smanjene prinose. Mi putem Pravilnika o kapitalnim investicijama imamo mjeru za navodnjavanje i za ovu godinu je rezervisano preko 3 miliona maraka tako da očekujemo veći broj zahtjeva za isplatu jer su poljoprivredni proizvođači imali potrebu za navodnjavanjem", kaže za ATV Rajka Jokanović, načelnik Odjeljenja za kapitalne investicije Agencije za agrarna plaćanja RS.

Nije samo problem suša, velike štete nastaju i od posljedica grada.

"Tu je i šteta od posljedica od grad. Pravilnikom o kapitalnim investicijama je propisana podrška za podizanje protivgradne mreže na proizvodnim zasadima voća, tako da je to jedan od načina da se smanje posljedice od pojave grada. Za tu podršku, Agencija izdvaja čak 70 odsto povrata od ukupne vrijednosti investicije od ulaganja.

Taj podsticaj je 2023. povećan upravo zbog klimatskih promjena sa 40 na 70 odsto tako da smo od tada do danas odvojili preko 3 miliona za protivgradne mreže", kaže Jokanović.

Agencija ima i propisanu mjeru sufinansiranja premijum osiguranja.

"Imamo i propisanu mjeru sufinansiranja premijum osiguranja. To su uglavnom podnosioci koji su osigurali svoju stočarsku, biljnu, povrtarsku ili ratarsku proizvodnju. Tu sufinansiramo sa iznosom od 60 odsto, a maksimalan iznos je 50.000 KM. Do sada je izdvojeno preko 5,5 miliona maraka i to su uglavnom oko 200 korisnika na godišnjem nivou", kaže Jokanović.