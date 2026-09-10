Vidović: Za isplatu stare devizne štednje biće emitovane obveznice vrijedne 3,67 miliona KM

Vlada Republike Srpske će za isplatu stare devizne štednje emitovati obveznice ukupne vrijednosti 3,67 miliona KM, izjavila je ministar finansija Srpske Zora Vidović.

Vidovićeva je rekla da su se za isplatu prijavila 142 građanina, te da će otplata biti realizovana u zakonskim rokovima.

Ona je navela da će, osim toga, u gotovini biti isplaćene i stare devizne štediše koje su imale štednju od nekoliko hiljada KM.

"Za te namjene biće isplaćeno oko 315.000 KM", precizirala je Vidovićeva na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sjednice Vlade Republike Srpske.

Ona je navela da je staru deviznu štednju do sada isplaćeno 595 miliona KM.

"Ostalo je još da se isplati oko pet miliona KM i to će biti urađeno", rekla je Vidovićeva, prenosi Srna.