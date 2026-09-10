Nafta sve skuplja: EIA podigla prognozu

Američka Uprava za energetske informacije (EIA) podigla je prognoze cijena nafte za 2026. godinu, navodeći da se globalne zalihe sirove nafte ubrzano smanjuju zbog velikih poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom između SAD i Irana.

EIA sada očekuje da će cijena sjevernomorske nafte Brent u prosjeku ove godine iznositi 91 dolar po barelu, što je gotovo pet odsto više u odnosu na prethodnu prognozu, prenio je Rojters.

Prognoza za američku sirovu naftu WTI podignuta je takođe za gotovo pet odsto, na prosječnih 84,65 dolara po barelu.

Globalne zalihe nafte smanjene su ove godine za oko 400 miliona barela, a EIA očekuje da će se njihov pad nastaviti do kraja 2026. godine, prenosi Tanjug.

Sukob je ozbiljno poremetio izvoz nafte kroz Ormuski moreuz, ključni pomorski pravac za transport energenata, kao i proizvodnju i izvoz iz zemalja Bliskog istoka.

Prema proceni EIA, obustava proizvodnje na Bliskom istoku dostigla je 6,7 miliona barela dnevno u avgustu, dok se u četvrtom kvartalu očekuje prosečno smanjenje proizvodnje od 5,7 miliona barela dnevno.

Američka agencija ne očekuje da će se proizvodnja i izvoz nafte u regionu vratiti na uobičajene nivoe prije drugog kvartala 2027. godine.

EIA istovremeno očekuje da će deo nafte ponovo početi da prolazi kroz Ormuski moreuz, kao i da će se koristiti pretovar sa broda na brod i alternativni izvozni pravci.

Međutim, pouzdanost tih kanala snabdijevanja ostaje neizvjesna zbog nastavka sukoba.

Cijene nafte dodatno su porasle nakon novih napada na saudijsku naftnu infrastrukturu, pri čemu je Brent u srijedu nakratko premašio 100 dolara po barelu.

EIA je upozorila da bi produženi poremećaji u snabdijevanju mogli dodatno smanjiti globalne zalihe i uticati na cijene nafte i inflaciju.