Prihvaćen poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici informaciju o aktivnostima u vezi sa pregovorima za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske.
Vlada je prihvatila sve odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave o kojima je postignuta saglasnost između predstavnika Ministarstva uprave i lokalne samouprave i reprezentativnih sindikata kao osnove za zaključivanje novog ugovora.
Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske ovlašten je da potpiše usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću nakon sjednice.
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