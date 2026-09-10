Prihvaćen poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici informaciju o aktivnostima u vezi sa pregovorima za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske.

Vlada je prihvatila sve odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave o kojima je postignuta saglasnost između predstavnika Ministarstva uprave i lokalne samouprave i reprezentativnih sindikata kao osnove za zaključivanje novog ugovora.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske ovlašten je da potpiše usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću nakon sjednice.