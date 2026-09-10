Vlada Srpske: Produžena odluka o povratu 10 feninga za gorivo do 15. oktobra

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 26. sjednici u Banjaluci, Odluku o dvanaestoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje verifikovanih od 1. jula 2025. do 24. jula 2026. godine.

Na osnovu ove odluke, 30. septembra 2026. godine biće emitovane obveznice sa petogodišnjim rokom dospijeća u ukupnom iznosu od 3.673.116 KM za lica koja su verifikovala staru deviznu štednju u posljednjem roku verifikacije.

Uz ovu odluku, usvojena je i Odluka o gotovinskoj isplati sredstava za izmirenje obaveza po osnovu verifikovane stare devizne štednje, a kojom se određuje gotovinska isplata u iznosu do 2.000 KM za štediše koji su ostvarili to pravo posljednjom verifikacijom. Izmirenje obaveza po osnovu gotovinskih isplata vrši se u ukupnom iznosu od 315.160,94 KM.

Od ukupno 211 štediša koji su se prijavili tokom posljednjeg roka, za 69 lica je gotovinskom isplatom do 2.000 KM u potpunosti izmirena ukupna obaveza po osnovu stare devizne štednje, dok se za ostalih 142 lica vrši emisija obveznica.

Do sada je Republika Srpska izvršila 11 emisija obveznica za izmirenje računa stare devizne štednje ukupne nominalne vrijednosti 595.699.080 KM, a otplaćeno je više od 99% verifikovanih potraživanja stare devizne štednje. Za plaćanje je preostalo još 5,2 miliona KM emitovanog iznosa glavnice koji će biti izmiren po planu dospijeća hartija od vrijednosti.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata.

Predloženim rješenjem utvrđeno je da se ostvaruje pravo na umanjenje maloprodajne cijene naftnih derivata u iznosu od 0,10 KM po litru na teritoriji Republike Srpske, pri kupovini u jednom od maloprodajnih objekata ovlašćenih distributera naftnih derivata za fizička i pravna lica u Republici Srpskoj. Mjera važi do 15. oktobra 2026. godine.

Razlog za donošenje ove odluke ogleda se u potrebi ublažavanja ekonomskih posljedica rasta cijena naftnih derivata, koji direktno utiče na troškove života građana i poslovanje privrednih subjekata. Uvođenjem povrata dijela akciza na naftne derivate omogućava se direktna finansijska podrška stanovništvu, čime se doprinosi očuvanju likvidnosti i zaštiti životnog standarda građana.

Na današnjoj sjednici usvojena je i Informacija o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

Vlada prihvata sve odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske, o kojima je postignuta saglasnost između predstavnika Ministarstva uprave i lokalne samouprave i predstavnika reprezentativnih sindikata, kao osnove za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora. Takođe, Vlada ovlašćuje ministra uprave i lokalne samouprave da u ime Vlade potpiše usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 150.000,00 KM Poljoprivrednom zadružnom savezu Republike Srpske na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi.

Kroz realizaciju ovih sredstava, Poljoprivredni Zadružni savez Republike Srpske planira uspostavljanje savremenog funkcionalnog i digitalno podržanog Regionalnog centra za razvoj i podršku poljoprivrednim zadrugama u Republici Srpskoj. Ovim ulaganjima stvara se institucionalna, tehnička i programska osnova za sistemsku edukaciju, umrežavanje, razmjenu znanja i individualnu podršku postojećim i novoformiranim zadrugama.

Takođe, Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 50.000,00 KM JU „Poljoprivredna škola“ Banja Luka na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi.

Sredstva će biti iskorištena za opremanje školske radionice, odnosno veterinarske ambulante, gdje će učenici zanimanja veterinarski tehničar obavljati praktičnu nastavu. S obzirom na to da su tržištu rada potrebni veterinarski tehničari, škola nastoji da učenicima ovog smijera obezbijedi što bolju i kvalitetniju praktičnu nastavu, zbog čega je potrebno opremanje kabineta za izvođenje praktične nastave.