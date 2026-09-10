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Minić: Kazniti odgovorne za zločine nad Srbima sa Ozrena

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10.09.2026 10:28

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Предсједник Владе Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine počinjene nad Srbima sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje, te južnog i zapadnog Ozrena 1995. godine.

Minić je podsjetio da ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić danas učestvuje na maršu "Stazama egzodusa", kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta.

"Institucije Republike Srpske moraju biti i jesu uz porodice stradalih i nestalih", istakao je Minić.

On je ukazao da je prošla 31 godina, a da se i dalje traga za 129 srpskih boraca i civila.

"Za zločine su odgovarali rijetki, a i oni koji jesu, poput Sakiba Mahmuljina, ne izdržavaju kaznu, već slobodno šetaju, ko zna po kakvim ljetovalištima u Turskoj. Ne tražimo nikakvu osvetu. Tražimo da se pronađu nestali, kazne odgovorni i sačuva sjećanje na heroje koji su stradali u najstrašnijim mukama", naveo je Minić na "Iksu".

Srbi iz Vozuće protjerani su sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane Armije BiH pod nazivima "Uragan", "Farz" i "Badr el Bosna".

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine usljed ofanzive 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", te NATO bombardovanja potpomognutog njihovim jedinicama za brza dejstva, kao i pakistanskog kontingenta međunarodnih mirovnih snaga.

Tada je spaljeno više od 30 srpskih sela, protjerano 1.920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za većim brojem još traga.

Padom Vozuće okončano je etničko čišćenja Srba sa područja zeničke i tuzlanske regije.

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Tagovi :

Savo Minić

Egzodus

stradanje Srba

Vozuća

Ozren

kultura sjećanja

Sakib Mahmuljin

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