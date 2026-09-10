Minić: Kazniti odgovorne za zločine nad Srbima sa Ozrena

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da institucije Srpske traže da se kazne odgovorni za zločine počinjene nad Srbima sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje, te južnog i zapadnog Ozrena 1995. godine.

Minić je podsjetio da ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić danas učestvuje na maršu "Stazama egzodusa", kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta.

"Institucije Republike Srpske moraju biti i jesu uz porodice stradalih i nestalih", istakao je Minić.

On je ukazao da je prošla 31 godina, a da se i dalje traga za 129 srpskih boraca i civila.

"Za zločine su odgovarali rijetki, a i oni koji jesu, poput Sakiba Mahmuljina, ne izdržavaju kaznu, već slobodno šetaju, ko zna po kakvim ljetovalištima u Turskoj. Ne tražimo nikakvu osvetu. Tražimo da se pronađu nestali, kazne odgovorni i sačuva sjećanje na heroje koji su stradali u najstrašnijim mukama", naveo je Minić na "Iksu".

Stazama egzodusa danas je sa svojim narodom ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Institucije Republike Srpske moraju biti i jesu uz porodice stradalih i nestalih.

Prošle su 31 godina, a za 129 naših boraca i civila još se traga. Za zločine su odgovarali… pic.twitter.com/rli4VpMJTf — Savo Minić (@minic_savo) September 10, 2026

Srbi iz Vozuće protjerani su sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane Armije BiH pod nazivima "Uragan", "Farz" i "Badr el Bosna".

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine usljed ofanzive 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", te NATO bombardovanja potpomognutog njihovim jedinicama za brza dejstva, kao i pakistanskog kontingenta međunarodnih mirovnih snaga.

Tada je spaljeno više od 30 srpskih sela, protjerano 1.920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za većim brojem još traga.

Padom Vozuće okončano je etničko čišćenja Srba sa područja zeničke i tuzlanske regije.