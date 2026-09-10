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Za studentske organizacije visokoškolskih ustanova u Srpskoj ove godine 340.000 KM

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10.09.2026 10:18

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj za 2026. godinu, za šta je predviđeno 340.000 KM.

Konkursom je planirano sufinansiranje programa i projekata studentskih organizacija iz sljedećih oblasti: studentsko organizovanje, međunarodna saradnja, organizacija međunarodnih studentskih skupova i susreta, uključivanje u međunarodne studentske asocijacije i učešće u zajedničkim aktivnostima, posjeta međunarodnim studentskim skupovima i susretima, stručni programi, tribine i predavanja, naučno-stručni radovi, projekti i elaborati od interesa za sistem visokoškolskog obrazovanja, sportske i kulturne aktivnosti i edukacija, studentski mediji i ostali projekti koji doprinose unapređenju studentskog rada i organizovanja, studentskog standarda, zastupanju interesa i prava studenata.

Конкурс МНВ
Konkurs MNV
Ustupljena fotografija

Na konkurs se mogu prijaviti studentska predstavnička tijela izabrana prema Zakonu o studentskom organizovanju, studentske organizacije registrovane kod nadležnih organa u skladu sa važećim zakonskim propisima i asocijacije studentskih organizacija.

Konkurs je otvoren do 10.10. 2026. godine i objavljen je na internet stranici Ministarstva, gdje se može naći više informacija o načinu prijave.

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Javni konkurs

MNV

Vlada Republike Srbije

sufinansiranje

sufinansiranje projekata

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