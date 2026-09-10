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Za podsticaje za 273 privredna subjekta izdvojeno 23 miliona KM

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10.09.2026 10:58

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Ministarstvo privrede Republike Srpske odobrilo je podsticaje za ulaganja u 2026. godini za 273 privredna subjekta u Srpskoj za šta je izdvojeno 23 miliona KM.

Ministar privrede Republike Srpske Radenko Bubić rekao je da je riječ o podsticajima za investicije od ukupno 106 miliona KM, te naglasio da je prerađivačka industrija nosilac razvoja Republike Srpske.

"Otežani su uslovi privređivanja domaćih privrednika usljed izazova u Evropi i svijetu, ali oni se snalaze i postižu zavidne rezultate. Privredna društva uvijek mogu da računaju na resorno ministarstvo i nastavićemo saradnju", rekao je Bubić novinarima u Banjaluci.

Direktor i suvlasnik firme "Kolorit" iz Banjaluke Saša Matić kaže da se ova firma prvi put prijavila na javni poziv za podsticaje, te je naglasio da je resorno ministarstvo odobrilo 23,9 odsto iznosa investicije čija je vrijednost 270.000 KM.

Predstavnik firme "MP Pandurević" iz Modriče Bojan Simić rekao je da im je resorno ministarstvo za projekat nabavke četiri mašine za obradu metala odobrilo 192.000 KM podsticaja.

Direktor zvorničke "Alumine" Radislav Filipović rekao je da ovo izvozno orijentisano preduzeće zapošljava oko 1.300 radnika i da je konkurisalo programom solarnih energana.

On smatra da će podsticaj resornog ministarstva poboljšati poziciju ove kompanije na domaćem i svjetskom tržištu, prenosi Srna

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Tagovi :

Podsticaji za privredu

Radenko Bubić

privredni subjekti

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo privrede i preduzetništva

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