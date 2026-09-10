Petrović: Uskoro završetak kapitalnog objekta HE "Dabar"

Završetak kapitalnog objekta u okviru projekta Hidroelektrane "Dabar", tunela Nevesinje–Berkovići, očekuje se za sedam do 14 dana, izjavio je generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Petrović je naveo da je pri kraju završetak betonske obloge tunela, koji je dug oko 12 kilometara, a po završetku ispitivanja će raditi kineska kompanija.

On je rekao da izgradnja HE "Dabar" teče dobro, da se radi na devet gradilišta, te da nema problema sa kineskom bankom i kineskim izvođačima, koji su odabrali domaće podizvođače radova.

Petrović je naveo da su predstavnici ERS-a prije nekoliko dana bili u kineskoj Eksim banci i otklonili neke nedoumice koje su se pojavile.

Prema njegovim riječima, ta banka je spremna da finansira sve projekte, ali želi da isprati sve elemente potpisanog ugovora.

On je ocijenio da će projekat HE "Dabar" biti završen za nešto više od godinu dana, a 2028. godina biće iskorištena za probni rad i da bude na mreži.

Petrović je rekao da preostaje da se riješi pitanje eksproprijacije zemljišta u donjem dijelu Nevesinjskog polja, na čemu se radi uz pomoć Geodetske uprave i Pravobranilaštva Republike Srpske.

On je istakao da će nakon puštanja HE "Dabar" na mrežu biti ostvaren čist izvoz električne energije, naglašavajući da je prednost ove energije mogućnost proizvodnje u manjoj ili većoj mjeri, jer je snaga elektrane 160 megavata.

"Hidroenergija će moći da se koristi u takozvanim pikovima, kada je energija skuplja", rekao je Petrović.

Kada je riječ o Rudniku i termoelektrani /RiTE/ "Ugljevik", Petrović je rekao da ova termoelektrana radi stabilno i da ima rezerve uglja za narednih 25 do 30 dana.

"Svaki dan se dovozi nekoliko hiljada tona uglja koji omogućava produženi rad Ugljevika", rekao je Petrović.

On je naveo da se u eksploatacionom polju "Istok dva" još nije došlo do novog uglja za šta je potrebno provjeriti rudaske projekte, istražne radove, te riješiti izmještanje putne i vodovodne infrastrukture i pitanje elektromreže.

"Da bi sve to riješili trebaće nekoliko mjeseci da se dođe do zone gdje se može eksploatisati ugalj, iako postoji koncesija. Kada se otkrivao rudnik u Gacku i Ugljeviku, to je trajalo nekoliko godina, a mi sada hoćemo za sedam, osam mjeseci da dođemo do novog uglja", objasnio je Petrović, prenosi Srna