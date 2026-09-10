Evropa strahuje zbog sukoba i slabijih zaliha

Cijene gasa u Evropi dostigle su u srijedu najviši nivo od kraja 2022. godine, budući da se novi talas oružanih sukoba na Bliskom istoku poklopio sa ubrzanim punjenjem skladišta u EU pred početak grijne sezone.

Megavat-sat gasa sa rokom isporuke u oktobru jutros je na holandskoj berzi TTF koštao 78,77 evra i bio je najskuplji od druge polovine decembra 2022. godine. U odnosu na jučerašnje zatvaranje trgovanja, cijena je bila viša za 3,9 odsto, prenosi Poslovni dnevnik.

Novi skok cijena podstakla je eskalacija rata na Bliskom istoku.

Američka vojska saopštila je da je u subotu napala tri tankera sa iranskom naftom, u okviru pomorske blokade i pooštrenih sankcija Iranu.

Teheran je nekoliko sati kasnije odgovorio napadom na tri tankera, uz obrazloženje da su prolazili kroz Hormuz rutom koju iranska vojska nije odobrila. Svi brodovi koji koriste takve rute mogu da računaju na napad, upozorila je mornarica Iranske revolucionarne garde.

U noći između utorka i srede SAD su saopštile da su izvedeni novi napadi na iranske naftne tankere. Iranska vojska je, s druge strane, u sredu objavila da je ispalila balističke rakete na bazu u Jordanu i da je napala deset brodova.

Tokom prethodnih 10 dana kroz Hormuški moreuz dnevno je u prosjeku prolazilo 10 komercijalnih brodova, što je najmanje od maja, pokazali su u ponedjeljak podaci analitičke kompanije Kpler.

Prije rata, kroz Hormuški moreuz prolazila je približno petina svjetskih isporuka ukapljenog prirodnog gasa (LNG), dok je u periodu od marta do avgusta izvoz LNG-a iz regiona uz Persijski zaliv pao za više od 85 odsto u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Kplera.

Ograničena ponuda podstakla je žestoku konkurenciju među evropskim i azijskim kupcima za preostale pošiljke.

Velike vrućine u većem dijelu Azije pokrenule su talas potražnje za energentima potrebnim za rad rashladnih sistema, pa je tokom ljetnjih mjeseci veliki deo LNG-a koji bi inače bio iskorišćen za punjenje evropskih skladišta gasa pred početak grejne sezone, umjesto u Evropi završio u azijskim zemljama, izvijestio je Rojters.

Prema podacima organizacije Gas Infrastructure Europe (GIE), skladišta gasa u EU bila su u utorak popunjena do 67,12 odsto kapaciteta. Istog dana 2025. godine kapaciteti su bili popunjeni 79,48 odsto.

U Hrvatskoj su skladišta gasa u utorak bila popunjena do 77,20 odsto kapaciteta, pokazuju podaci GIE-a. Istog dana prošle godine bilo je popunjeno 87,10 odsto kapaciteta.

Tempo punjenja skladišta gasa u Evropskoj uniji ove godine ispod je desetogodišnjeg evropskog prosjeka i slabiji nego prošle godine, upozorila je početkom meseca Agencija EU za saradnju energetskih regulatora (ACER).

Evropska komisija u petak je saopštila da, uprkos niskom nivou zaliha, bezbjednost snabdijevanja gasom u EU ove zime nije ugrožena.

(b92)