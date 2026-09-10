Sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 10.00 časova, 26. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Sjednica će se održati sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Vlade Republike Srpske održane 4.avgusta 2026. godine

2. Razmatranje Informacije o Inicijativi MH „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje, sa Prijedlogom zaključka

3. Razmatranje Informacije o Inicijativi MH „ERS“ MP a.d. Trebinje – ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje, sa Prijedlogom zaključka

4. Razmatranje Informacije o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje opštine Sokolac, sa Prijedlogom zaključka

5. Razmatranje Informacije o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske, sa Prijedlogom zaključka

6. Razmatranje Prijedloga rebalansa finansijskog plana JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad za 2026. godinu, sa Prijedlogom odluke

7. Razmatranje Prijedloga odluke o dvanaestoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje

8. Razmatranje Prijedloga odluke o gotovinskoj isplati sredstava za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje

9. Razmatranje Prijedloga odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata

10. Razmatranje Prijedloga odluke o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Republike Srpske na Jahorini neposrednom pogodbom kupcu „Santing“ d.o.o. Pale

11. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa puta kao javnog dobra u opštoj upotrebi na području grada Foča, površine 16 m2

12. Razmatranje Prijedloga odluke o ukidanju statusa puta kao javnog dobra u opštoj upotrebi na području grada Bijeljina površine 23 m2

13. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju uslova za produženje roka na koji je dodijeljena koncesija za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske privrednom društvu DOO "Gold MG" Donji Žabar

14. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Javnom preduzeću "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška za postavljanje automatske protivgradne stanice na području grada Gradiška

15. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Javnom preduzeću "Protivgradna preventiva Republike Srpske" a.d. Gradiška za postavljanje automatske protivgradne stanice na području grada Prnjavor

16. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutaanjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu trgovine i turizma

17. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija

18. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkoj upravi za igre na sreću

19. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u službi za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske.

20. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.

21. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

22. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo sa mišljenjima

23. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za informaciono – komunikacione tehnologije Republike Srpske, broj: 35.2.1/020-2920-3/206 od 3.9.2026. godine

24. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 50.000,00 KM „EKO BOX“ d.o.o. Srebrenica na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Vlade Republike Srpske i Opštine Srebrenica

25. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 50.000,00 KM Poljoprivrednoj zadruzi „Drina“ Srebrenica na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za realizaciju zajedničkih projekata Vlade Republike Srpske i Opštine Srebrenica

26. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 150.000,00 KM Poljoprivrednom zadružnom savezu Republike Srpske na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi

27. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju sredstava u iznosu od 50.000,00 KM JU „Poljoprivredna škola“ Banja Luka na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za unapređenje eksperimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi

28. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period od 1.1 – 31.8.2026. godine, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM.

29. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period od 1.1 – 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 54.000,00 KM.

30. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u iznosu od 1.446.490,97 KM.

31. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u iznosu od 45.905,28 KM

32. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za raspodjelu sredstava od igara na sreću Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 836.100,00 KM.

33. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za izgradnju i održavanje spomenika, spomen obilježja i vojničkih groblja vezanih za antifašističku i oslobodilačku borbu tokom 20-og vijeka i Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za period 1.1 - 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.

34. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava za period 1.1.-30.9.2026. godine, sa pozicije Izdaci za nabavku postrojenja i opreme u iznosu od 305.955,00 KM

35. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za 2026. godinu

36. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje – ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko

37. Razmatranje Prijedloga odluke o dopuni Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2026. godini, sa raspodjelom sredstava

38. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje saobraćajnice u skladu sa Regulacionim planom „Centar II Laktaši“, Grad Laktaši

39. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju opšteg interesa za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti u svrhu izgradnje javne komunalne infrastrukture u katastarskoj opštini Laktaši, Grad Laktaši

40. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj kao korisniku eksproprijacije,a u svrhu izgradnje auto puta Banja Luka – Prijedor, dozvoljava stupanje u posjed eksproprisanih nekretnina nakon konačnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Banjaluka, broj 21.11/473-629/22

41. Razmatranje Prijedloga rješenja kojim se Republici Srpskoj, kao korisniku eksproprijacije, a u svrhu izgradnje magistralnog gasovoda sa pripadajućom infrastrukturom, te u svrhu postavljanja gasne stanice i druge gasne infrastrukture na magistralnom gasovodu koji će se graditi na području opština Šekovići, Vlasenica, Milići i kraka Vlasenica – Han Pijesak dozvoljava stupanje u posjed djela nepotpuno eksproprisanih nepokretnosti nakon konačnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji RUGIPP, PJ Šekovići br. 21.53/473-62/25, 21.53/473-13/25, 21.53/473-64/25, 21.53/473-65/25, 21.53/473-67/25, 21.53/473-128/25, 21.53/473-47/25, 21.53/473-92/25 i RUGIPP, PJ Vlasenica broj 21.16/473-112/25

42. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti za osnivanje založnog prava na imovini u vlasništvu koncesionara „Elektrane Stanari“ d.o.o. Stanari koja je u funkciji obavljanja koncesione djelatnosti

43. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu podsticaja za ulaganja od posebnog značaja

44. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju predstavnika Republike Srpske u Radnu grupu za izradu prijedloga Okvirne strategije razvoja širokopojasnog pristupa u BiH za period 2026-2030. godine.

45. Razmatranje Prijedloga rješenja o proširenju operativnog budžeta u okviru zakonskog Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu za period 1.1-30.9.2026. godine, u iznosu od 17.950.000,00 KM

46. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između budžetskih korisnika za period 1.1-30.9.2026. godine, u iznosu od 17.950.000,00 KM

47. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ustavnog suda Republike Srpske, za period 1.1.-30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM.

48. Razmatranje Prijedloga odgovora na poslanička pitanja

49. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

50. KADROVSKA PITANjA

51. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za prenos prava svojine na nepokretnostima u svojini Republike Srpske na području grada Trebinje ukupne površine 34.999 m2, u svojinu grada Trebinje, radi rješavanja stambenog pitanja porodica poginulih boraca,ratnih vojnih invalida, porodica sa četvoro i više djece, mladih bračnih parova i samohranih roditelja na području grada Trebinja

52. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve Ministarstvu trgovine i turizma u iznosu od 42.208,00 KM

53. Razmatranje Prijedloga zaključka u vezi sa zahtjevom za davanje saglasnosti za prijem radnika u MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

54. TEKUĆA PITANjA