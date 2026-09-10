Tramp očekuje kraj rata sa Iranom tek nakon američkih izbora

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da ne vjeruje da će se rat sa Iranom okončati prije američkih novembarskih izbora na sredini mandata.

"Mislim da će se rat završiti odmah nakon izbora jer oni više ne mogu da izdrže", rekao je Tramp, govoreći o Teheranu.

On je na skupu republikanaca u Teksasu naveo da je kratkoročna ekonomska šteta opravdana zarad sprečavanja Teherana da razvije nuklearno oružje.

"Odmah nakon izbora, cijene nafte će naglo pasti. Mislim da će to potrajati malo duže od samih izbora", istakao je Tramp.

On je dodao da Iran očajnički pokušava da utiče na izbore, kako bi Amerikanci dobili neku slabu grupu ljudi – aludirajući na demokrate – koja bi ih ostavila na miru i dozvolila im da imaju nuklearno oružje.

Teheran je u više navrata negirao da teži razvoju nuklearnog oružja.

Tramp se suočava sa padom rejtinga i pritiskom unutar svoje Republikanske stranke da okonča rat sa Iranom, navodi Bi-Bi-Si.

Izbori na pola mandata u SAD biće održani 3. novembra ove godine.

Na izborima se bira kompletan Predstavnički dom Kongresa SAD, odnosno svih 435 mjesta, oko trećina Senata, 33 ili 34 mjesta, kao i guverneri u velikom broju saveznih država, prenosi Srna.