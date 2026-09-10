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"Srpski Spajdermen" pobjegao iz zatvora u Njemačkoj: S krova skočio na drvo, još ga traže

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10.09.2026 09:08

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"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже
Foto: Tanjug / AP / Armin Weigel

Srpski „Spajdermen“ (35) izveo je spektakularno bjekstvo iz zatvora u Njemačkoj. Presjekao je rešetke, popeo se na krov i skočio na drvo ispred zgrade. Policija i dalje intenzivno traga za njim.

Srpski zatvorenik koji je prošle nedjelje pobjegao iz zatvora u Duizburgu, gradu na zapadu Njemačke, navodno je sam sebe nazivao „Spajdermenom“. Prema navodima istražitelja, iz zatvora je pobjegao tako što je sa krova skočio na drvo ispred zgrade.

Bendžamin Limbah, ministar pravosuđa njemačke savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija, rekao je danas da bjeguncu još nema traga. Limbah je parlamentarnom odboru za pravosuđe objasnio da je zatvorenik uklonio rešetku sa prozora na trećem spratu, a zatim se provukao uz četvrti sprat i popeo na krov.

Istražitelji vjeruju da je sa krova skočio na drvo uz ulicu ispred zatvora i tako pobjegao.

Poduhvat opasan po život

„Mali otvor i činjenica da je do bjekstva došlo na znatnoj visini ukazuju na to da je taj poduhvat bio opasan po život, te da je od zatvorenika zahtijevao veliku spretnost“, rekao je Limbah. „Moglo bi se reći da bi rijetko ko uopšte bio sposoban za takav bijeg“, dodao je on.

Vlasti sada razmatraju dodatne bezbjednosne mjere u zatvoru u Duizburgu, ali i u drugim zatvorima u toj saveznoj pokrajini. Limbah je rekao i da će od grada Duizburga zatražiti da oreže drveće uz put ispred zatvora.

Koristio se različitim lažnim imenima

Njemačka policija u zvaničnoj potjernici navodi samo prezime Stojanović, bez imena. Dojče vele ranije je objavio da ga pojedini mediji navode kao Sašu D., ali policija upozorava da se bjegunac ranije koristio različitim, dijelom lažnim ličnim podacima.

Njemačka policija ranije je objavila da traga za 35-godišnjim državljaninom Srbije. Visok je oko 175 centimetara, a kao jedan od prepoznatljivih znakova navodila se tetovaža žene na nadlaktici.

Bjegunac je u zatvoru u Duizburgu bio od početka februara zbog sumnje na tešku krađu. Ranije je nepravosnažno osuđen na šest godina zatvora zbog provala u stanove, tokom kojih su ukradeni vrijedan nakit i oko 200.000 evra u gotovini.

Nakon bjekstva, istražitelji su u njegovoj ćeliji pronašli skriveni prostor u podu. Iz Ministarstva pravosuđa tada su naveli da se pretpostavlja kako je tu čuvao alat kojim je uspio da presječe čelične rešetke na prozoru. Bjekstvo se dogodilo oko 3.30 ujutru.

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Njemačka

Spajdermen

Bjegunac

Policijska potjera

Zatvor

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