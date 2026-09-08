Drama u njemačkom fudbalu: Igrač uhapšen jer je smrtno otrovao saigrača zbog osvete?

Tridesetpetogodišnji fudbaler u Njemačkoj, identifikovan kao Marius, uhapšen je zbog sumnje da je smrtno otrovao svog saigrača tokom putovanja na kraju sezone.

Ovaj 35-godišnji fudbaler, koji nastupa za amaterski klub TuS Rokenberg, uhapšen je zbog sumnje da je tajno otrovao svog saigrača tokom timskog putovanja. U incidentu su učestvovali igrači njemačkog amaterskog kluba TuS Rokenberg, koji su otputovali u Drezden kako bi proslavili kraj sezone.

Tokom putovanja jedan igrač po imenu Filip iznenada je počeo da se osjeća loše, a po povratku kući ozbiljno se razbolio, što je navelo njegovu porodicu da pozove hitnu pomoć.

Footballer arrested on suspicion of ‘fatally poisoning’ teammatehttps://t.co/55fJolwCzb — JOE (@JOE_co_uk) September 7, 2026

Odveden je u bolnicu, ali je tragično preminuo sljedećeg dana, 16. juna 2025. godine, u 30. godini života, uprkos pokušajima medicinskih stručnjaka da ga reanimiraju.

U početku je porodica žrtve vjerovala da je uzrok njegove bolesti bilo teško trovanje hranom od ribe koju je tim jeo tokom putovanja.

Međutim, istraga je kasnije utvrdila da je Filipov zvanični uzrok smrti bilo otkazivanje više organa izazvano trovanjem, javljaju njemački mediji.

Marius je naknadno identifikovan kao osumnjičeni u istrazi.

„Pretpostavljamo da je ovo bio čin osvete“, otkrio je viši javni tužilac Tomas Hauburger lokalnim medijima, a pretpostavlja se da je čin osvete nastao zbog jedne djevojke.

„Svi smo iznenađeni i šokirani. Niko ovo nije očekivao. Nadamo se da će policija uspjeti u potpunosti da razjasni šta se dogodilo“, poručio je šef fudbalskog odjeljenja TuS Rokenberga Manuel Barufe u izjavi za lokalne medije.

Optuženi, koji se trenutno nalazi u istražnom zatvoru, zasad se nije oglasio o optužbama. Nije osuđen ni za jedno krivično djelo u vezi sa Filipovom smrću i, u vrijeme pisanja ovog teksta, ni on ni njegovi pravni zastupnici nisu javno odgovorili na optužbe.

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