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Spaleti u novim problemima: Na koga uopšte može računati u nastavku sezone?

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08.09.2026 07:33

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Спалети у новим проблемима: На кога уопште може рачунати у наставку сезоне?
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Alessio Morgese

Juventus se suočio s još jednim velikim udarcem zbog povrede, jer kepiten Manuel Lokateli mora na operaciju vanjskog meniskusa.

Lokateli se povrijedio tokom ned‌jeljnog remija s Milanom, a prema pisanju TuttoSporta, dodatni pregledi su potvrdili da je operativni zahvat neizbježan.

Ova povreda stvara ozbiljne glavobolje Lučanu Spaletiju u veznom redu. Juventus već ne može računati na Kefrena Turama, za kojeg se očekuje da će pauzirati sve do 2027. godine nakon operacije, dok je Veston Mekeni propustio posljednje dvije utakmice.

Novo pojačanje Pejp Sar takođe nije bio u konkurenciji protiv Milana, nakon što je stigao iz Totenhema s lakšom povredom mišića i bez dovoljno priprema.

Spaleti bi se zbog toga mogao okrenuti podmlatku, odnosno mladom timu, gd‌je je među igračima koji konkurišu za priliku u prvom timu i Ovusu.

Problema s povredama ima i u ostalim linijama tima. Kenan Jildiz bi se trebao vratiti tek nakon novembarske reprezentativne pauze zbog operacije stopala, dok Džef Ekator i Huan Kabal moraju pauzirati još oko mjesec dana.

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Tagovi :

Lućano Spaleti

Juventus

Fudbal

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