Murinjo pred Inter: Želim pobjedu i priliku da sa Realom osvojim Ligu šampiona

Fudbaleri Reala dočekaće sutra od 21 sat Inter u Madridu na stadionu "Santijago Bernabeu".

"Želim pobjedu. Mogao bih da kažem da želim dobru igru, ali ne želim da igramo dobro kao protiv Betisa, a da izgubimo - želim pobjedu. Pred nama je osam kola, a cilj je prolazak i vjerujem da ćemo u tome uspjeti. Ipak, želim da ovu utakmicu posmatram kao jedinstven meč, a ne kao samo jedan u nizu od osam", rekao je Murinjo, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da je poslije analize utakmice protiv Betisa uvjeren da je njegov tim odigrao dobro, iako je izgubio 1:0.

"Vidio sam igrače u izdanju kakvo volim - iscrpljene u svlačionici nakon utakmice i prilično oporavljene na treningu u nedjelju. Imali smo propuštene prilike. Sada smo spremni za sutrašnju utakmicu. Ako me pitate da li sam uzbuđen zbog mogućnosti da osvojim Ligu šampiona sa Real Madridom - naravno da jesam, ali to je potpuno odvojeno od činjenice da to ranije nisam postigao" izjavio je trener Reala.

Murinjo je dodao da mu je drago što će se sastati sa Interom, koji je 2010. godine vodio do trofeja u Ligi šampiona.

"U Interu me nesumnjivo smatraju prijateljem prije i poslije utakmice, ali ne vjerujem da će me tokom meča gledati kao prijatelja dok sam trener Real Madrida. Iako nema mnogo onih koji su bili tu u vrijeme kada sam ja vodio tim. Ipak, srećan sam što ću vidjeti ljude koji navijaju za Inter prije ili poslije utakmice. Želim pobjedu i neće biti vremena za razmišljanje o stvarima iz te veoma lepe prošlosti. Kivu je 'moj' čovjek, taj tim je 'moj' i uvijek će to biti. Mnogo ga volim i drago mi je što mu dobro ide. Biće mi zadovoljstvo da ga zagrlim pre i posle utakmice, ali ne i tokom nje. Imaću na umu činjenicu da nas vezuje tako značajna prošlost", rekao je Murinjo.