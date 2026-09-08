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U Banjaluci Međunarodni simpozijum o vještačkoj inteligenciji

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08.09.2026 07:59

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Вјештачка интелигенција , позната и као AI , представља област рачунарских наука која се бави развојем система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање говора и визуелних садржаја, превођење језика и рјешавање проблема.
Foto: Pixabay/BrianPenny

Međunarodni simpozijum "Vještačka inteligencija - izazovi i prijetnje u sajber zaštiti" biće održan danas u Banjaluci, najavljeno je iz banjalučkog Univerziteta.

Skup će okupiti istaknute stručnjake i istraživače iz oblasti vještačke inteligencije i sajber zaštite iz zemlje, regiona i svijeta.

Simpozijumu, koji će biti održan u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, prisustvovaće i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić. Izjave za novinare su u 10.00 časova.

Skup organizuju Univerzitet u Banjaluci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, prenosi Srna

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Banja Luka

Vještačka inteligencija

simpozijum u Banjaluci

Sajber prijetnja

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