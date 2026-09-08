U Banjaluci Međunarodni simpozijum o vještačkoj inteligenciji

Međunarodni simpozijum "Vještačka inteligencija - izazovi i prijetnje u sajber zaštiti" biće održan danas u Banjaluci, najavljeno je iz banjalučkog Univerziteta.

Skup će okupiti istaknute stručnjake i istraživače iz oblasti vještačke inteligencije i sajber zaštite iz zemlje, regiona i svijeta.

Simpozijumu, koji će biti održan u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, prisustvovaće i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić. Izjave za novinare su u 10.00 časova.

Skup organizuju Univerzitet u Banjaluci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, prenosi Srna