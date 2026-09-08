Veliki preokret i kraj ljeta: Balkanu prijete oluje, grad i poplave

Drastična promjena vremena zahvatiće Evropu. Dugotrajna septembarska vrućina slama se pod naletom duboke doline sa Atlantika. Ispred hladnog fronta vazduh je još ekstremno topao, dok iza njega nadire znatno hladnija masa polarnog porijekla.

Taj sudar, uz već ionako toplo i vlažno Sredozemlje, stvara uslove za široku pojavu opasnog vremena od Alpa do zapadnog Balkana.

Snažan gornji talas sa sjevernog Atlantika u utorak ulazi u zapadnu Evropu, a u srijedu i četvrtak širi se prema srednjoj Evropi i Sredozemlju. Greben koji je održavao vrućinu puca.

Najtopliji vazduh pred talasom potiskuje se prema istočnoj Evropi i zapadnoj Rusiji, dok u srednju Evropu iza fronta stiže hladnoća. Temperature će pasti za 15 do 20 °C za manje od 24 časa, piše „Severe Veder Jurop“, a prenosi Modno.

Nad sjevernim Sredozemljem formira se sekundarni ciklon koji se kreće preko Italije prema zapadnom Balkanu. Zbog toga se front usporava i jača, pa nestabilnost traje duže. Najugroženiji pojas u srijedu i četvrtak proteže se od istočne Francuske i Švajcarske preko sjeverne Italije i Austrije do Slovenije i Hrvatske.

Opasnost dolazi iz kombinacije ekstremne nestabilnosti

Opasnost dolazi iz kombinacije ekstremne nestabilnosti, visoke vlažnosti zbog rekordno tople površine Sredozemnog mora i jakog vertikalnog smicanja vjetra uz mlaznu struju. U takvom okruženju moguće su superćelijske oluje koje mogu donijeti krupan grad, bujične kiše i poplave, jak vjetar, a ponegdje je moguća i pojava tornada.

U srijedu oko podneva najjače oluje moguće su u području Balearskih ostrva. Tokom popodneva i noći težište se seli na sjevernu Italiju i sjeverni Jadran. U četvrtak front i oluje napreduju prema centralnoj Italiji, Jadranu i zapadnom Balkanu.

Zbog velike količine vlage i sporijeg pomjeranja olujnih ćelija, za dva dana lokalno može pasti 150 do 200 milimetara kiše. Posebno su osjetljivi Ligurski zaliv, sjeverni Jadran, sjeverozapadni Balkan, kao i obale Toskane i Jadrana, gdje bi oluje mogle da se zadrže nad istim područjem i donesu izrazito velike količine padavina.

Iza fronta u srednju i zapadnu Evropu stiže svjež, jesenji vazduh. Na većim nadmorskim visinama očekuje se prvi jači snijeg, a snježna granica spušta se na visoke planinske prevoje. Do vikenda će se u većem dijelu zapadne i srednje Evrope osjetiti nagli prelazak sa kasnog ljeta na ranu jesen.

Kiša i osvježenje širiće se velikim dijelom Evrope do početka sljedeće sedmice, a dugoročni signali ukazuju na to da će vrijeme ostati dinamičnije i sredinom septembra. Poseban oprez savjetuje se u srijedu i četvrtak u Sloveniji, Hrvatskoj, sjevernoj Italiji i duž Jadrana.