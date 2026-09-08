Počinje Liga šampiona – PSŽ kreće po het-trik, Srbija sa osam fudbalera i jednim trenerom

Nova, 72. sezona Lige šampiona počinje u utorak, 8. septembra, a 36 najboljih evropskih klubova boriće se za prestižni pehar u takmičenju koje iz godine u godinu pomjera granice.

Titulu brani Pari Sen Žermen, koji će pokušati da ispiše istoriju i dođe do trećeg uzastopnog pehara, a veliko finale zakazano je za 5. jun 2027. godine u Madridu.

Treću sezonu zaredom takmičenje se odvija po inovativnom, ligaškom formatu koji je donio dodatnu neizvjesnost. Svih 36 timova smješteno je u jedinstvenu ligu i odigraće po osam utakmica – četiri kod kuće i četiri na strani – protiv osam različitih protivnika.

Raspored je definisan žrijebom na osnovu četiri rangirana šešira. Osam prvoplasiranih timova obezbijediće direktan plasman u osminu finala, dok će klubovi plasirani od devetog do 24. mjesta igrati baraž za popunu preostalih osam mjesta u nokaut fazi.

Za timove od 25. do 36. mjesta, evropska odiseja završava se već u januaru.

Glavni favoriti za pehar

Pari Sen Žermen, predvođen trenerom Luisom Enrikeom, ulazi u sezonu kao dvostruki uzastopni šampion i glavni favorit.

Cilj je istorijski het-trik, podvig koji je u modernoj eri Lige šampiona ostvario samo Real Madrid (2016–2018). Analitički modeli im daju blagu prednost, procjenjujući šanse na oko 14 odsto, ali uzimajući u obzir i ogroman pritisak koji nosi odbrana dvostruke krune.

Glavni izazivač biće Real Madrid. „Kraljevski klub“ je u prelaznom roku pokazao moć, dodavši Bernarda Silvu i Marka Kukurelju već zvjezdanom timu. Napad koji predvode Kilijan Mbape, Vinisijus i Džud Belingem djeluje nezaustavljivo, a Karlo Anćeloti traži recept da osvoji rekordnu 16. evropsku titulu.

Dodatna motivacija za njih biće što se finale igra u Madridu, na stadionu „Metropolitano“, domu njihovog gradskog rivala Atletika.

Zanimljiva je situacija i sa Barselonom. Katalonci su dvostruki prvaci Španije, ali su imali neuobičajeno miran prelazni rok u kojem su prodali ključnog defanzivca Ronalda Arauha Liverpulu bez adekvatne zamjene. Ipak, dolazak Rodrija u veznom redu mnogi smatraju ključnim dijelom „slagalice“ u timu Hansija Flika.

Jaki će, kao i uvijek, biti engleski klubovi. Arsenal, prošlosezonski finalista, želi da napravi taj posljednji, najteži korak i konačno osvoji trofej koji su prethodno podizali brojni engleski klubovi.

Mančester Siti će biti pred novim izazovima poslije odlazaka Pepa Gvardiole i jednog od ključnih igrača, Rodrija. Liverpul se i dalje dosta često muči, mada su poznati kao klub koji ume da evropske noći na „Enfildu“ učini spektakularnim, pa ni njih ne treba izbaciti iz kruga timova koji bi mogli daleko.

Naročito ne treba otpisati ni Bajern Minhen. Njemački šampion sa Vensanom Kompanijem na klupi uvijek posjeduje strašan kvalitet, koji će i ove sezone predvoditi nevjerovatni Hari Kejn.

Što se tiče italijanskih timova, šampion Inter mogao bi da pokuša da napravi iskorak na evropskoj sceni pod vođstvom Kristijana Kivua, naročito nakon što su prošle sezone nadmoćno osvojili Seriju A.

Predstavnici Srbije u Ligi šampiona

Zanimljivo, novu sezonu Lige šampiona otvoriće AEK iz Atine u utorak u 18.45 časova, utakmicom na domaćem terenu protiv LASK-a iz Linca. Tim Marka Nikolića, koji na terenu predvode i Luka Jović i Mijat Gaćinović, uspio je da stigne do velikog uspjeha plasmanom u elitno evropsko takmičenje.

Pored ove dvojice igrača, Srbiju će u ligaškoj fazi Lige šampiona predstavljati još šestorica fudbalera.

To su Svetozar Marković i Aleksandar Popović iz Slovana iz Bratislave, Filip Kostić iz PSV-a, Aleksandar Stanković iz Intera, Vanja Milinković-Savić iz Napolija i Veljko Simić iz Sabaha.

Parovi prvog kola

Ligaška faza počinje u utorak, 8. septembra, a već uvodna runda donosi nekoliko spektakularnih derbija.

U centru pažnje biće duel titana na stadionu „Santjago Bernabeu“, gdje Real Madrid dočekuje milanski Inter, pa će se povratak Žozea Murinja u Ligu šampiona poklopiti baš protiv tima s kojim je posljednji put podizao trofej 2010. godine.

Prvak Evrope Pari Sen Žermen u odbranu trofeja kreće u srijedu protiv Slovana iz Bratislave, Napoli će na stadionu „Dijego Armando Maradona“ ugostiti Arsenal, a Mančester junajted se poslije tri godine vraća u Ligu šampiona i na „Old Trafordu“ će mu rival biti debitant Sabah iz Azerbejdžana.

Nova lica elite i istorijski uspjesi

Ova sezona donosi i četiri debitanta u ligaškoj fazi, što takmičenju daje posebnu draž.

Najzvučnije ime je italijanski Komo, klub sa bajkovitom pričom koji je od Serije D do elite stigao za samo nekoliko godina, a sa klupe ga predvodi legendarni Sesk Fabregas. Njegov tim njeguje napadački stil i biće pravo osvježenje.

Iz Austrije stiže LASK, poznat po visokom presingu i disciplinovanoj igri kojom je dominirao u domaćem prvenstvu.

Norveški Viking donosi energiju skandinavskog fudbala i armiju vjernih navijača, dok je prvak Azerbejdžana, Sabah, pravo čudo – osnovan je tek 2017. godine.

Njihov litvanski trener Valdas Dambrauskas ima filmsku priču: novac koji je kao mladić osvojio u kvizu „Želite li da postanete milioner?“ iskoristio je za trenersko usavršavanje u Engleskoj, što ga je na kraju dovelo do elite.

Pored debitantskih klubova, istoriju je ispisao i Jaja Ture. Legendarni vezista postao je prvi afrički trener koji je svoj tim, Slovan iz Bratislave, uveo u ligašku fazu Lige šampiona. Njegov uspjeh smatra se prekretnicom i inspiracijom za trenere sa afričkog kontinenta, a Slovan se nada da pod njegovim vođstvom može da bude više od pukog učesnika.

Za taj klub nastupa i srpski internacionalac Veljko Simić.

Ključni datumi za sezonu pred nama

Ljubitelje fudbala očekuje devet mjeseci uzbuđenja. Ligaška faza traje od septembra 2026. do januara 2027. godine, nakon čega slijedi nokaut faza.

Ligaška faza:

1. kolo: 8–10. septembar 2026.

2. kolo: 29. septembar – 1. oktobar 2026.

3. kolo: 20–22. oktobar 2026.

4. kolo: 3–5. novembar 2026.

5. kolo: 24–26. novembar 2026.

6. kolo: 8–10. decembar 2026.

7. kolo: 12–14. januar 2027.

8. kolo: 26–27. januar 2027.

Žrijeb za baraž: 30. januar 2027.

Baraž za osminu finala: 11–12. februara, revanši 18–19. februara 2027.

Osmina finala: 4–5. i 11–12. marta 2027.

Četvrtfinale: 8–9. i 15–16. aprila 2027.

Polufinale: 29–30. aprila i 6–7. maja 2027.

Kruna sezone, veliko finale, odigraće se 5. juna 2027. u Madridu, na velelepnom stadionu „Metropolitano“, domu Atletiko Madrida.

Prvo kolo Lige šampiona

Utorak:

AEK – LASK

Klub Briž – Aston Vila

Borusija Dortmund – Viljareal

Porto – Mančester Siti

Lil – Betis

Real Madrid – Inter

Srijeda:

Barselona – Fejenord

Štutgart – Viking

Liverpul – Atletiko Madrid

PSŽ – Slovan Bratislava

Sporting – Galatasaraj

Napoli – Arsenal

Četvrtak:

Fenerbahče – Roma

PSV – Šahtjor

Komo – Lajpcig

Bajern Minhen – Bode Glimt

Mančester junajted – Sabah

Slavija Prag – Lans

(RTS)