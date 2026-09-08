Uhapšen Laktašanin, osumnjičen za nasilje u porodici: Policija mu oduzela pušku, municiju i bajonete

Autor:ATV redakcija
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Banjalučka policija uhapsila je juče lice D.K. iz Laktaša, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“, te mu je tom prilikom oduzeta veća količina oružja i municije.
Prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici, policijski službenici su kod navedenog lica pronašli i uz potvrdu oduzeli poluautomatsku pušku i 13 komada municije kalibra 7,62 mm, tri vojna noža - bajoneta, vatreno oružje duge cijevi nepoznatog kalibra, tri okvira za vatreno oružje nepoznate marke, kao i druge predmete koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv navedenog lica slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, saopšteno je iz PU Banjaluka.
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