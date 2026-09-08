Koja je prosječna starost zaraženih od virusa Zapadnog Nila?

Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, na teritoriji Republike Srbije je, od početka sezone nadzora, od 1. juna do 6. septembra, registrovano je ukupno 37 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila, od čega su 34 slučaja sa neuroinvazivnim oblikom bolesti.

Slučajevi su registrovani na teritoriji devet okruga: Grada Beograda (deset slučajeva), Južnobačkog (devet slučajeva), Šumadijskog (pet slučajeva), Srednjobanatskog (četiri slučaja), Južnobanatskog (četiri slučaja), Sjevernobanatski (dva slučaja), Zapadnobačkog (jedan slučaj), Rasinskog (jedan slučaj) i Braničevskog (jedan slučaj) okruga. Među obolelima su 24 osobe muškog i 13 osoba ženskog pola. Prosječna starost oboljelih je 66,7 godina.

U sezoni nadzora 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom 2026. godine, u državama Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEP) slučajevi obolijevanja od groznice Zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatkoj, Kipru i Mađarskoj. U regionu je obolijevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji, navodi se u saopštenju,

Od početka sezone transmisije 2026. godine, zaključno sa 3. septembrom, ukupno je identifikovano 135 područja zahvaćenih virusom Zapadnog Nila u 13 evropskih zemalja. Zahvaćena područja su registrovana u: Italiji (62), Grčkoj (19), Rumuniji (17), Francuskoj (13), Holandiji (5), Hrvatskoj (4), Španiji (4), Mađarskoj (3), Severnoj Makedoniji (3), Njemačkoj (2), Albaniji (1), Austriji (1) i Kipru (1).

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U ovih 13 zemalja prijavljeno je ukupno 1067 lokalno stečenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila kod ljudi: u Italiji 516, Grčkoj 284, Španiji 88, Sjevernoj Makedoniji 55, Rumuniji 56, Francuskoj 36, Holandiji 9, Hrvatskoj 7, Kipru 6, Austriji 4, Mađarskoj 3, Nemačkoj 2 i Albaniji 1 slučaj.

Kako se prenosi groznica Zapadnog Nila

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culeks pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas. Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra mjeseca.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primjena mjera lične zaštite od uboda komaraca, i to:

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- Upotreba repelenata na otkrivenim dijelovima tijela prilikom boravka na otvorenom.Nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, svijetle boje. Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odjeću.Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru. Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta. Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru. Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen - preporuke su "Batuta".

Preporuka je i izbjegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mjera prevencije. U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom ljekaru, poručuju iz Instituta "Batut".

(telegraf)