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Nesvakidašnji slučaj: Baka osuđena jer je na Fejsbuku vrijeđala komšije!

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08.09.2026 12:23

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Penzionerka iz okoline Zagreba počinila je dva krivična dela protiv časti i ugleda. U Fejsbuk grupi u kojoj članovi objavljuju statuse o mjestu u kojem žive, vrijeđala je i omalovažavala komšiju i komšinicu, piše portal Danica.hr.

Tako je za komšiju napisala da je "nedoraslo dijete koje se bahati", a potom i da je "balavac koji je potrčko i bolesnik nevaspitani“. U nastavku objave napisala je i: "Ako to nije dovoljna opomena, da ko zlo seje, veće zlo ga dočeka, onda s tim zlom definitivno ne treba imati posla, nego ga se kloniti i zaobilaziti u širokom luku."

"IDI LIŽI OLTARE"

Za komšinicu je napisala: "Draga komšinice, s obzirom na to da misliš da novcem možeš kupiti sve ljude, možda možeš neke… Mene i mog bolesnog muža kao psa terala sa našeg i spletkariła po… i dalje laješ okolo, a nemaš obraza da kažeš onome koga se tiče."

Tu se nije zaustavila, već je dodala: "Idi liži oltare i pravi se sveta i čini zlo, a ti nas više ostavi na miru i žderi svoja g***a."

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Sud je zaključio da je penzionerka time uvredila komšije putem računarske mreže, zbog čega su uvrede postale dostupne većem broju ljudi.

Tokom suđenja saslušano je dvadesetak svedoka koji su govorili o spornim objavama, ali i o narušenim odnosima među komšijama. Iskaz je morao da da i administrator Fejsbuk grupe, koji je na sudu objašnjavao zbog čega sporne objave nije obrisao.

KAZNA 3.000 EVRA

Administrator je naveo da "briše objave koje su političke prirode, objave koje su po meni seljačke, kao i kada neko nekoga vređa“. Istakao je da bi obrisao i sporne objave penzionerke Kate, ali da ih nije vidio.

"Tačno je da sam ja cenzurisao neprimerene sadržaje u toj grupi, ali sada imamo skoro 13.000 članova i oko 30 objava dnevno, pa je moguće da mi je nešto promaklo", pravdao se administrator.

Penzionerka Kata proglašena je krivom i osuđena na kaznu od 3.000 evra. Međutim, kazna je uslovna. Ukoliko ponovo počini isto krivično djelo, moraće da plati izrečenu kaznu, odradi društveno koristan rad ili bi mogla da završi u zatvoru, upozorila je sutkinja.

Komšije su od nje zatražile i po 3.000 evra naknade za pretrpljene duševne bolove, ali ih je sud uputio da naknadu štete potraže u privatnoj parnici.

(Telegraf.rs)

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Fejsbuk

Zagreb

sud

Osuđena žena

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