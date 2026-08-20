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Zakerberg postao vlasnik istorijskog dvorca u Irskoj

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 20:26

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Директор технолошке компаније "Мета" Марк Закерберг купио је готски дворац из 19. вијека с погледом на ријеку на југоистоку Ирске, 200 километара од европског сједишта његове компаније, саопштио је његов портпарол.
Foto: Pexel/ Piotr Wojnowski

Direktor tehnološke kompanije "Meta" Mark Zakerberg kupio je gotski dvorac iz 19. vijeka s pogledom na rijeku na jugoistoku Irske, 200 kilometara od evropskog sjedišta njegove kompanije, saopštio je njegov portparol.

Portparol je rekao da su Zakerberg i njegova porodica uzbuđeni što će nastaviti da brinu o ovom istorijskom domu i raduju se što će provoditi vrijeme u Irskoj.

Dvorac Strankali sagrađen je oko 1830. godine na imanju s pogledom na rijeku Blekvoter, a 2003. godine je podvrgnut obimnoj obnovi, navodi se u državnom arhitektonskom arhivu.

Transakcija nije navedena u irskom državnom registru cijena nekretnina.

"Ajriš tajms", koji je prvi objavio informaciju o kupovini, procijenio je da bi vrijednost imanja mogla iznositi između 20 i 30 miliona evra, prenosi Srna.

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