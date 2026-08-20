Zakerberg postao vlasnik istorijskog dvorca u Irskoj

Autor:ATV redakcija
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Direktor tehnološke kompanije "Meta" Mark Zakerberg kupio je gotski dvorac iz 19. vijeka s pogledom na rijeku na jugoistoku Irske, 200 kilometara od evropskog sjedišta njegove kompanije, saopštio je njegov portparol.
Portparol je rekao da su Zakerberg i njegova porodica uzbuđeni što će nastaviti da brinu o ovom istorijskom domu i raduju se što će provoditi vrijeme u Irskoj.
Dvorac Strankali sagrađen je oko 1830. godine na imanju s pogledom na rijeku Blekvoter, a 2003. godine je podvrgnut obimnoj obnovi, navodi se u državnom arhitektonskom arhivu.
Transakcija nije navedena u irskom državnom registru cijena nekretnina.
"Ajriš tajms", koji je prvi objavio informaciju o kupovini, procijenio je da bi vrijednost imanja mogla iznositi između 20 i 30 miliona evra, prenosi Srna.
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