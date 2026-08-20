Opštinski sud u Sarajevu donio rješenje o izvršenju po osnovu presude protiv BHRT-a

Opštinski sud u Sarajevu donio je Rješenje o izvršenju na osnovu pravosnažne presude Višeg privrednog suda Banjaluka u sporu RTRS-a protiv BHRT-a, od 12. maja 2026. godine, prema kome je BHRT dužan da RTRS-u isplati više od 17,7 miliona KM.

Najveći dio duga odnosi se na korištenje fiksnih radio-veza, za šta BHRT mora da isplati 7,39 miliona KM, piše RTRS.

Uz to, BHRT je dužan da RTRS-u isplati više od dva miliona KM po osnovu marketinga i skoro 120.000 KM sudskih troškova.

Usvojena je i žalba RTRS-a, tako da su u ukupan iznos uključene i zatezne kamate koje su zbog velikog kašnjenja isplate praktično dosegle glavnicu.

Sada taj dug sa troškovima postupka iznosi oko 17,7 miliona KM.

U Rješenju o izvršenju Opštinskog suda u Sarajevu navedeno je da se protiv ovog rješenja može izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od osam dana od dana dostavljanja i da prigovor ne odlaže namirenje tražioca izvršenja.

U RTRS-u podsjećaju da su i oni iskoristili pravo prigovora u izvršenju presude, kojom su dužni BHRT-u platiti 5,4 miliona KM.

"To su sa BHRT-a tumačili kao pritisak RTRS-a na Okružni privredni sud u Banjaluci, iako je ročište za 12. avgust zakazano po odluci suda", navode u RTRS-u.