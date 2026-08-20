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Najavljen drastičan pad temperatura

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:20

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Временска прогноза: Залазак сунца
Foto: ATV/Branko Jović

Visoke temperature koje će dostizati do 40 stepeni očekuju se i u narednim danima, dok će, posljednje dane avgusta, prema trenutnim najavama meteorologa, obilježiti drastičan pad temperature.

Sem toplotnog talasa koji ne jenjava, meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da će danas, 20. avgusta, i sutra, 21. avgusta, duvati umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na zapadu će vjetar povremeno biti jak, uz udare do 50 km/h.

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"U petak, 21. avgusta, jak vjetar očekuje se i na sjeveru", naveli su oni.

Danas se u Republici Srpskoj očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme uz malu, lokalno i umjerenu oblačnost.

"Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 40, u višim predjelima od 28 stepeni", navode oni.

Prognoza za naredne dane

Petak, 21. avgust

Sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost očekuje se u petak.

"Tokom poslijepodneva na zapadu i sjeveru povećanje oblačnosti koja može usloviti lokalno kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar umjeren i jak južni i jugozapadni. Na krajnjem sjeveru uveče prolazno jak zapadni. Minimalna temperatura vazduha od 16 do 24, u višim predjelima na istoku od 13 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 34 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 29 stepeni", stoji u prognozi.

Subota, 22. avgust

U subotu i dalje vrlo toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz duže sunčane periode.

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"Lokalno se očekuju i prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Na sjeveru i sjeverozapadu će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 24, u višim predjelima od 14. Maksimalna temperatura vazduha od 29 na zapadu, do 35 na istoku, na jugu do 38, a u višim predjelima od 25 stepeni", ističu meteorolozi.

Nedjelja, 23. avgust

U nedjelju nakon promjenljivo oblačnog jutra tokom dana će biti sunčano i veoma toplo uz lokalno malu oblačnost.

"Minimalna temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 25, a u višim predjelima od osam stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 32, na jugu do 37, a u višim predjelima od 24 stepena", ističu meteorolozi.

Ponedjeljak, 24. avgust

Pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme nastaviće se i u ponedjeljak.

"Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 24 stepena, a u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni", dodaju oni.

Drastičan pad na kraju mjeseca

Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od 26. avgusta do kraja prognoziranog perioda (31. avgust) očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura vazduha, kako tokom jutra tako i tokom dana.

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"Minimalne temperature u Bosni kretaće se od sedam do 11, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31", navode oni.

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