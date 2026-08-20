Civilna zaštita Srpske upozorava: Povećan je rizik

Republička uprava Civilne zaštite upozorila je građane da u narednim danim postoji povećana opasnost od izbijanja požara na otvorenom, te sve pozvala na oprez.

"Rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan narednih dana usljed visoke temperature vazduha i dugotrajnog nedostatka padavina, uz povremeno jak vjetar", kažu u Civilnoj zaštiti.

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Dodaju da će, prema meteorološkim prognozama, danas i sutra duvati umjeren južni i jugozapadni vjetar, koji će na zapadu povremeno biti jak uz udare do 50 kilometara na čas, dok se sutra jak vjetar očekuje i na sjeveru.

"Vjetar će od vikenda slabiti, ali se i dalje očekuje vrlo toplo i pretežno suvo vrijeme bez značajnijih padavina, što će pogodovati održavanju visokog rizika od požara na otvorenom", dodali su iz Civilne zaštite.