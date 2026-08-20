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Duško Tošić se oglasio nakon spekulacija da se pomirio sa Jelenom Karleušom

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 13:27

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Душко Тошић се огласио након спекулација да се помирио са Јеленом Карлеушом
Foto: Instagram

Fudbaler Duško Tošić pojavio se sinoć na nastupu svoje bivše supruge Jelene Karleuše, a nedavno su zajedno proslavili i njen rođendan.

Kako se već drugi put pojavljuju zajedno u javnosti, za veoma kratko vrijeme, počele su da kruže spekulacije da su bivši supružnici na pragu pomirenja.

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Jelena Karleuša je to demantovala juče, a sada se oglasio i Duško Tošić.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

– Želim da se kratko oglasim povodom svog dolaska na Jelenin rođendan i nastup, jer su se u javnosti pojavile različite spekulacije o našem odnosu. Došao sam iz poštovanja i kao podrška osobi sa kojom sam proveo veliki dio života i sa kojom me vezuju zajedničke uspomene i naše kćerke.

– Smatram da je sasvim prirodno da budem uz nju u važnom trenutku, bez obzira na to šta se sve izdešavalo i što više nismo supružnici i nadam se da će tako i ostati ubuduće – rekao je Duško, pa otkrio da je raskinuo sa djevojkom.

– Kada je riječ o mom emotivnom životu o kojem se u posljednje vrijeme govorilo u javnosti, već neko vrijeme nismo zajedno. Pokušali smo, nije uspjelo i svako je nastavio svojim putem – izjavio je on.

– Povod za moje oglašavanje su brojni pozivi i poruke koje sam dobio, ali i potreba da se o ovome govori jasno i bez prostora za pogrešna tumačenja. Nemam namjeru da svoj privatni život dodatno izlažem javnosti, ali smatram da je važno da se neke stvari kažu direktno – izjavio je bivši fudbaler.

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Duško Tošić se pojavio sinoć na Karleušinom nastupu

Nakon što je palo pomirenje za Jelenin rođendan, Duško Tošić noćas je uhvaćen na Karleušinom nastupu u Nacionalnoj klasi.

Jelena je stigla u minijaturnom kostimu i čupavim čizmama, vidno raspoložena i nasmijana, a unutra ju je sačekalo iznenađenje.

Duško je sa njihovim nasljednicama, Atinom i Nikom, rezervisao sto ispred bine i tu uživao u provodu.

Tošić je bio vidno sređen, u crnoj košulji i pantalonama i takođe je bio dobro raspoložen.

(Telegraf.rs)

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Duško Tošić

Jelena Karleuša

fudbaler

Pjevačica

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