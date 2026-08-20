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Influenserka preminula nakon estetske operacije

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 11:40

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Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.
Foto: Pixabay/domkarch

Poznata brazilska influenserka i majka troje djece, Marta Keli de Oliveira Silva, preminula je u 33. godini nakon komplikacija koje su se pojavile poslije estetske operacije.

Marta je operisana 12. avgusta, a iz bolnice je otpuštena već narednog dana. Međutim, nakon što joj je pozlilo, 14. avgusta primljena je u bolnicu u Volta Redondi, gdje je na intenzivnoj nezi preminula u ponedeljak, prenose strani mediji.

Prema navodima stranih medija, Marta je navodno imala kombinaciju estetskih zahvata, među kojima su liposukcija, ugradnja implantata u grudi i zatezanje stomaka. Njena porodica, međutim, nije potvrdila koje je tačno procedure imala, niti je poznato gdje je operisana.

Vijest o njenoj smrti saopštio je suprug Markos Vinisijus, koji se emotivnom porukom oprostio od žene sa kojom je proveo 15 godina.

"Izgubili smo bitku. I dalje mi je tako teško da napišem ove reči. Marta je bila ljubav mog života, moja najbolja prijateljica, moja saputnica i najbolja supruga koju sam mogao da imam", napisao je.

Marta je bila majka trojice dječaka – Tea, Ravija i Filipa – i imala je oko 267.000 pratilaca na Instagramu, gdje je dijelila trenutke iz porodičnog života.

Njen suprug je posebno istakao koliko će mu biti teško da nastavi život bez nje.

"Sada počinje najteža misija mog života: da nastavim dalje i odgajam naša tri dječaka onako kako bi ona željela. Učiniću sve da odrastaju znajući ko je bila njihova majka i koliko ih je voljela", poručio je.

Tačan uzrok komplikacija koje su pošle po zlu prilikom estetske operacije za sada nije javno saopšten.

(B92)

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Estetske korekcije

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