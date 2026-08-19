Voditelj Dnevnika na RTS-u zaveo 8 godina mlađu glumicu: Danas imaju dvoje djece

Voditelj "Dnevnika" na RTS-u, Vladimir Jelić, godinama uživa u skladnoj ljubavi sa poznatom glumicom Jovanom Jelić, koju domaća publika prepoznaje po zapaženim ulogama u popularnim serijama "Ubice mog oca", "Šifra Despot" i "Urgentni centar".

Iako su oboje dio javne scene, privatni život uspješno čuvaju od radoznalih pogleda.

Atraktivna glumica, koja je od svog supruga mlađa osam godina, rodom je iz Novog Sada, mjesta u koje se uvijek sa radošću vraća.

Par je tokom zajedničkih godina dobio dva sina, a njihova romansa počela je potpuno spontano i prirodno.

Voditelj Vladimir Jelić je u jednom od rijetkih obraćanja na temu privatnog života za časopis "Glorija" ispričao kako je izgledao sam početak njihove ljubavi:

- Dopali smo se jedno drugome, razmijenili telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zavoljeli. Kod nas je sve išlo postepeno i sve nam se dešavalo baš kad treba, bez nekog planiranja i forsiranja - rekao je on.

Vladimir i Jovana Jelić Instagram / tvladimirjelic

"Sve riješavamo u četiri oka"

Iza zatvorenih vrata njihovog doma vlada sklad i harmonija, a Vladimir Jelić ističe da sve prepreke i razmirice, koje su sastavni dio svakog odnosa, prebrođuju isključivo otvorenim i iskrenim razgovorom.

- Ništa sa strane ne može nas toliko izbaciti iz ravnoteže da to ne možemo da riješimo pričom u četiri oka. Komunikacija je veoma bitna, kad ste jedno uz drugo i međusobno se podržavate, onda je sve mnogo lakše, bezbolnije se prolaze teški i stresni dani, ali i razmirice i nerazumijevanja koji su neminovni u svakoj vezi - rekao je on.

(Telegraf.rs)