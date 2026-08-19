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Estetski hirurg raskrinkao srpsku estradu: Otkrio šta su pjevačice korigovale na licu

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ATV redakcija
19.08.2026 08:29

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Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.
Foto: pexels/Kerim Eveyik

Poznate pjevačice često se u javnosti predstavljaju kao potpuno prirodne ljepotice, ali estetski hirurg Nemanja Petrović odlučio je da raskrinka domaću estradu i otkrije ko je zapravo šta korigovao na svom licu.

Od minimalnih promjena pa sve do uočljivijih zahvata, hirurg je detaljno analizirao izgled srpskih poznatih zvijezda.

Rada Manojlović: Minimalne korekcije koje su sačuvale njen lik

Iako vlada mišljenje da se Rada Manojlović nije podvrgla plastičnoj hirurgiji i da tvrdi da nije imala korekcije na licu, hirurg Petrović otkriva potpuno drugačije stanje. Prema njegovim riječima, Rada se zapravo nije puno mijenjala i uspjela je da zadrži svoj prepoznatljiv lik, ali je ipak korigovala usne, nos i zube.

"Ono što je ona promenila su usne. Čini mi se nos, ali to je bila minimalna korekcija", objašnjava hirurg.

On je posebno pohvalio promjenu na njenim zubima, ističući da mu se to na Radi najviše sviđa, a mnogi ostanu u čudu kada vide kako je Rada nekada izgledala.

Anabela Atijas: Izgled koji traže mlade d‌jevojke

Za Anabelu Atijas estetski hirurg ističe da je prirodno lijepa žena, ali navodi da je i ona korigovala usne. Prema njegovim riječima, Anabela ima upravo one crte lica koje mlade d‌jevojke najčešće traže kada dolaze kod njega na korekcije.

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"Ona ima to što se traži, što pacijenti traže. Izražene jagodice, izražen jawline (liniju vilice). Usne koje se vidi da su korigovane, ali potpuno su prirodne", rekao je za Kurir, dodajući da neko ko nije u ovom poslu to možda ne bi ni primijetio.

Inače, Anabela u javnosti važi za najzgodniju baku na estradi.

Milica Todorović: Prirodna i svježa bez šminke

Kada je riječ o Milici Todorović, hirurg navodi da je ona uradila svega nekoliko stvari na sebi. Pouzdano zna da je korigovala nos i usne, dok za jagodice u ovom trenutku samo nagađa.

Petrović je posebno pohvalio njen ten: "Milica ima jako lijep ten, mlada je i taj ten ide s godinama".

On dodaje da profesionalna šminka nekada može i vizuelno da postara d‌jevojke, zbog čega je Milica sa svojim čistim tenom bez šminke izuzetno lijep prizor za vid‌jeti.

Seka Aleksić: "Mladalački trougao" i brojne promjene

"Seka je radila dosta toga na sebi", jasan je estetski hirurg.

On smatra da pjevačica danas izgleda ljepše nego na početku karijere kada se pojavila sa velikim hitom "Crno i zlatno".

Prema njegovoj procjeni, Sekino lice je dobilo takozvani "mladalački trougao" koji ide na gore. Petrović vjeruje da je Seka radila jagodice i usne, a možda čak i bradu, mada mu se ipak čini da su njena brada i nos ostali prirodni.

Indira Radić: Sinonim za potpuno prirodan izgled

Za Indiru Radić hirurg Petrović ima samo riječi hvale, ističući da se ona uopšte nije puno promijenila od trenutka kada je saznao za nju, pa čak ni uživo. Iako vjeruje da pjevačica radi na njezi svog lica, te korekcije se uopšte ne primjećuju. Zbog toga Indira izgleda potpuno prirodno, skriveno, samouvjereno, svježe i naspavano.

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Estetske korekcije

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plastične operacije

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