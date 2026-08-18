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Pomirili se Karleuša i Tošić: Snimljeni zajedno u restoranu

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 21:35

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Помирили се Карлеуша и Тошић: Снимљени заједно у ресторану
Foto: Instagram

Muzička zvijezda, Jelena Karleuša, proslavila je 48. rođendan u jednom luksuznom restoranu, a okupila je najbliže prijatelje i članove porodice.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa slavlja, a mnogi su ostali u čudu kada su pored slavljenice ugledali njenog bivšeg muža, Duška Tošića.

Oni do skoro nisu bili u dobrim odnosima, o čemu su brujali domaći mediji, a sada su, kako se navodi, riješili da "zakopaju ratne sjekire", prije svega zbog kćerki, prenosi Telegraf.

Njihove nasljednice, Atina i Nika Tošić, pripremaju se za veliko rođendansko slavlje. Atina proslavlja punoljetstvo, dok njena mlađa sestra Nika puni 17. godina, na isti dan.

Jelena i Duško zajedno organizuju njihovu rođendansku žurku o kojoj će se dugo pričati, pa ih je to ponovo spojilo.

Inače, Duško Tošić je zajedno sa ostalim zvanicama pjevao Jeleni rođendansku pjesmu, a kako je sve izgledalo, pogledajte u objavi ispod.

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Jelena Karleuša

Duško Tošić

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