Pomirili se Karleuša i Tošić: Snimljeni zajedno u restoranu

Muzička zvijezda, Jelena Karleuša, proslavila je 48. rođendan u jednom luksuznom restoranu, a okupila je najbliže prijatelje i članove porodice.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak sa slavlja, a mnogi su ostali u čudu kada su pored slavljenice ugledali njenog bivšeg muža, Duška Tošića.

Oni do skoro nisu bili u dobrim odnosima, o čemu su brujali domaći mediji, a sada su, kako se navodi, riješili da "zakopaju ratne sjekire", prije svega zbog kćerki, prenosi Telegraf.

Njihove nasljednice, Atina i Nika Tošić, pripremaju se za veliko rođendansko slavlje. Atina proslavlja punoljetstvo, dok njena mlađa sestra Nika puni 17. godina, na isti dan.

Jelena i Duško zajedno organizuju njihovu rođendansku žurku o kojoj će se dugo pričati, pa ih je to ponovo spojilo.

Inače, Duško Tošić je zajedno sa ostalim zvanicama pjevao Jeleni rođendansku pjesmu, a kako je sve izgledalo, pogledajte u objavi ispod.