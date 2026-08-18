Vazdušni čepovi "zaustavili" vodu u Potkozarskim selima

"U zadnjih mjesec i po dana imali smo probleme sa vodosnadbijevanjem, a pogotovo na sistemu Tunjice 1 i Tunjice 2. To u praktično Potkozarska sela, Dragočaj i Ramići. Ono što mogu sa zadovoljstvom da konstatujem i obavjestim javnost je da od danas, praktično možemo reći od nedjelje svi imamo vodu na tom području, može biti još pojedinih negdje da neki građani nemaju vodu a to je sa sistema Prijakovci", rekao je Majkić.

Kako kaže, problemi koji se tiču vodosnabdijevanja sistema Tunjice nisu od juče, već traju zadnjih 10-15 godina, dok 2025. godine nije bilo nikakvih problema.

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"Ove godine smo ušli u period na neki način kontrolisane isporuke vode, iz razloga da uporedimo onu količinu vode koju imamo kako bi građani mogli dobiti vodu za piće. Da bi jedan cjevovod postojao mi moramo izvršiti određena ispitivanja. Što se tiče ovog cjevovoda odgovorno tvrdim da on u ovom momentu funkcioniše", kaže Majkić.

Pomenuti cjevovod trebalo je da bude izgrađen značajno ranije, kako se ovakve stvari ne bi dešavale. U koliko su radovi pravilno izvršeni onda problemi ne bi trebalo da se dešavaju, kaže Nedeljko Sudar, ekspert hidrotehničke struke, direktor 'Zavoda za vodoprivredu' d.o.o. Bijeljina.

Dragočaj i Ramići imaju vode

"U zadnja dva dana Dragočaj i Ramići, oni imaju vodu. Oni su čitavo vrijeme sad imali vodu. Sad možemo imati pojedine kuće dole u Potkozarskim selima da nemaju baš zbog vazdušnih čepova. Možda nema pet kuća. Suštinski nama je značajna informacija, to su stvari tehničke prirode koje se dešavaju. U ovom momentu rezervoar Prijakovci i Ramići su puni rezervoari, što se tiče samog sistema Tunjice 1 Tunjice 2, želim da istaknem da se on sastoji od sljedećih rezervoara : Tunjice 1 čiji je kapacitet 5.000 kubika, Tunjice 2 kapacitet tog rezervoara je 3.000 kubika i dole rezervoar Ramići i Prijakovci ta dva rezervoara su po 1.000 kubika", navodi direktor Vodovoda.

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Kako kaže, u ovom trenutku u rezervoaru Tunjice 1 nalazi se preko jedan metar vode dok je u Tunjcama 2 preko 50%.

"Sve smo isto uradili kao prošle godine, ja sam bio direktor i prošle godine. Na sistem Tunjice odgovorno tvrdim, ove godine smo pumpali istu količinu vode kao prošle. U sedmom mjesecu smo pumpali gore vode od 3.500 do 3.600 kubika. U odnosu na 2024. godinu mi smo dnevno pumpali više 1.000 kubika vode", kaže Majkić.

Prema njegovim riječima, jedan od problema zašto određeni građani nemaju vodu jeste povećana potrošnja vode kao dok drugi predstavljaju vremenski uslovi jer od trećeg juna do osamnaestog avgusta nije bilo padavina.

Trend potrošnje vode

"Generalno imamo trend potrošnje vode. On je prisutan od 2016. godine. Fabrika vode koja je puštena u rad 2009-2010 godine, ona od tog perioda ima povećanje od 35% zaključno s ovom godinom. Imamo trendove povećanja proizvodnje u fabrici vode. Jedan od razloga je neracionalna potrošnja, drugi razlog jesu gubici u sistemu. Borba sa gubicima je jako zahtjevna. Treća i važna stvar u Gradu Banjaluka jeste koncept vodosnabdijevanja", kaže Sudar.

Prema njegovim riječima, da bi periferni sistemi funkcionisali, centralni sistem mora funkcionisati perfektno, što je u ovom momentu jako zahtjevno. U koliko imamo najave da će sjeverni dio Banjaluke biti značajno proširen znači da se mora odmah raditi na tom dijelu.

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"U 21. vijeku svi moramo imati vodu, međutim moramo se pripremati na klimatske promjene, na uslove kada će te rizici biti značajno zaoštreni i kada će ovaj sistem biti operativan u tom smislu da svakom od tih stanovnika dopremi odgovarajuću količinu vode i odgovarajući pritisak na potrošačkom mjestu", rekao je Nedeljko Sudar.