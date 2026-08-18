Vode još nema, rok- četvrtak ili petak

Mještani Piskavice ovog ljeta sigurno nemaju osjećaj da žive u 21. vijeku. Vodu uglavnom vide na TV-u i na slikama, oni koji imaju struje. U njihovim kućama i dvorištima slavine su mjesecima suve, a kad voda stigne, potraje tek toliko da mještani provjere da li im slavine još rade. Osnovne životne potrebe, postale su luksuz.

"Jednom je došlo i to kad je došlo vazduh je ušao da cijevi pucaju, i to je bilo negdje oko ponoći, bila sam se prepala reko popucaše cijevi i kratko je bilo negdje i do ujutru nema vode više, i ja ne znam šta nas više stalno biće, neće, neka kažu radimo završili smo, oni su juče bili tu, ja se zezam vičem je l oni to predstavljaju što nema vode. Ovo bure nije ništa nego za vc, mi nanoć nanesemo ne može nam biti za noću kamoli danu sreća ima struje pa ispumpamo sa strujom jer ne bi mogli vaditi morali bi ići tražiti u komšiluk", rekla je Stojanka Zrnić, Piskavica.

A onda smo došli u centar Piskavice, misleći da ćemo naići na bolju situaciju, ipak, naišli smo na cisternu bez vode.

Pored toga što vode nema, mještani Piskavice ne znaju ni kada će je biti. Stižu samo novi rokovi, nova obećanja, jedino ne stiže informacija kada će voda do kuća stići. U sistem se kažu odavno ne mogu pouzdati, tako da im vodu obezbjeđuju porodica, komšije i ko god može da je donese. A oni koji nemaju automobil, djecu koja mogu pomoći ili nekoga da im vodu dopremi, oni broje prazne flaše.

"Nemamo čitavo ljeto vode, eto to je najveći problem a jutros trenutno nema ni struje ni vode i šta je to, a cisterna je prazna nek tu cisternu dovezu neka bude redukcija ali oni kažu u ponedjeljak će biti u utorak će biti voda sve nas lažu nema neke iskrenosti ni od grad", kaže Snježana Knežević, Piskavica.

"Dođu sin i kći i donesu vode, dođe on iz stanice ali ima nekog posla da bi i došao donijeti ako vjerujete ni nemam je, u flašama imam malo ali šta bi ne možemo mi promijeniti ništa drugo to je glavnom u rukama", rekla je Vukica Kasalović, Piskavica.

Sistem Tunjice 1 i Tunjice 2 je završen, kako kaže gradonačelnik ali i dalje ostaje pitanje- gdje je voda? Građanima koji je i dalje nemaju stiže još jedno u nizu opravdanja, ovaj put vazdušni čepovi, a rokovi se opet pomjeraju od četvrtka do petka. Dakle, cijevi su pune vode, sistem navodno funkcioniše, ali voda do građana još uvijek ne stiže.

"Danas je utorak, možda zaključno sa četvrtkom, petkom da kažemo da je sve ozvaničeno i da više nema nikakvih problema, a sada testno mi koristimo sistem kao da i nije test, sve cirkuliše nesmetano, ako se neko žali da još nije došla voda rekao sam do čega je prosto kiseonik i voda se nagomilaju kada cijevi ne budu ispunjeni vodom ali prosto to je tako", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Dakle, rok je četvrtak ili petak, do tada bi i zavdušni čepovi, valjda, trebalo da popuste da voda konačno stigne do svih.