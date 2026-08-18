"Tata ti je kolega, majmune": Lažni policajac patrolirao ulicama, pa naletio na "kolege"

Nevjerovatna scena odigrala se Bremertonu. Muškarac je nosio policijsku uniformu, patrolirao je ulicom i sasvim slučajno, naletio je na kolege. I to one prave.

Muškarac iz američke savezne države Vašington uhapšen je nakon što se, prema navodima policije, lažno predstavljao kao policajac, nosio pancir, pištolj i policijske oznake, te se čak pojavljivao na mjestima policijskih intervencija. Istražitelji su ubrzo otkrili da je riječ o ranije osuđivanom muškarcu koji uopšte nije bio policijski službenik.

Tužilaštvo okruga Kitsap podiglo je optužnicu protiv 49-godišnjeg Majkla Skalete Titsa (Michael Scaletta Teates) iz Olimpije, koji je radio kao obezbjeđenje u prihvatilištu Vojske spasa (Salvation Army) u Bremertonu.

Tereti se za lažno predstavljanje u prvom stepenu i nezakonito posjedovanje vatrenog oružja u drugom stepenu, s obzirom na to da je ranije osuđivan za krivično djelo.

Na ročištu u ponedjeljak izjasnio se da nije kriv. Kaucija mu je određena u iznosu od 50.000 dolara, a suđenje pred porotom zakazano je za 3. novembar.

Pojavio se na intervenciji kao „policajac“

Slučaj je otkriven u petak, kada se Skaleta Tits pojavio na intervenciji zbog manjeg požara u garaži u Bremertonu.

Majkl Skalete, uhapšeni policajac Facebook/Bremerton Police Department

Stigao je gotovo istovremeno sa pravim policijskim službenikom, vozeći neobilježeni „ford eksplorer“ (Ford Explorer) sa trepćućim policijskim svjetlima.

Prema policijskom izvještaju, bio je obučen u opremu koja je podsjećala na policijsku – nosio je pancir, pištolj, oznake „policija“ i „SVAT“ (SWAT), kao i metalnu značku napravljenu tako da liči na značku Policijske uprave Edmonds.

Policajac koji je prvi razgovarao s njim u početku je povjerovao da se radi o inspektoru koji nije na dužnosti, pošto je Skaleta Tits odmah po izlasku iz vozila rekao da je „iz Edmondsa“.

Vozilo koje je uhapšeni koristio Facebook/Bremerton Police Department

Međutim, njegovo ponašanje i činjenica da je na intervenciju stigao iz druge policijske nadležnosti ubrzo su izazvali sumnju.

Nakon završetka intervencije zbog požara, policajac ga je pratio do prihvatilišta Vojske spasa, gdje je Skaleta Tits rekao da radi dodatni posao obezbjeđenja.

Tvrdio da je radio u jedinicama za pljačke i bande

Skaleta Tits je policajcu ispričao da je oko dvije godine radio u policiji Edmondsa, navodno u odjeljenju za pljačke, kao i u odjeljenju za bande i obavještajne poslove.

Policajac koji je stigao kao pojačanje primijetio je i da nosi jeftiniju kameru na tijelu, koja je više ličila na akcionu kameru „goupro“ (GoPro) nego na standardnu policijsku opremu. Kod njega je uočen i poluautomatski pištolj.

Majkl Skalete, uhapšeni lažni policajac Facebook/Bremerton Police Department

Provjerom njegovih podataka policija je utvrdila da Skaleta Tits nema vozačku dozvolu i da je ranije osuđen za krivično djelo.

Prema policijskom izvještaju, 2015. godine proveo je oko šest mjeseci u zatvoru zbog lažne dojave o bombi u Sjevernoj Karolini.

Policajci su ga potom stavili u lisice, dok je on i dalje insistirao da je policajac iz Edmondsa.

Tražio je od njih da u njegovoj torbi za ručak provjere službene isprave koje bi navodno dokazale njegov identitet. Međutim, policajci su unutra pronašli samo praznu futrolu za značku i boce „koka-kole“.

Pojavio se i kao „pojačanje“ pravom policajcu

Istraga je pokazala da to nije bio prvi put da je Skaleta Tits postupao kao policajac.

Prema izvještaju policije Bremertona, ranije je kod prodavnice „Seven ileven“ (7-Eleven), nedaleko od prihvatilišta, čak nastupio kao svojevrsno pojačanje drugom policijskom službeniku.

Stanovnici prihvatilišta ispričali su za FOKS 13 (FOX 13) da su Skaletu Titsa viđali u policijskoj opremi i da je njegovo vozilo izgledalo kao službeni policijski automobil.

„Bio je to tamnoplavi terenac sa zatamnjenim staklima. Na krovu i sa strana imao je neobičan sistem svjetala. Nosio je policijsku opremu“, ispričao je jedan od stanovnika prihvatilišta.

Svjedoci kažu da je i značka koju je nosio izgledala uvjerljivo.

Jedan od njih naveo je i da je Skaleta Tits noć prije hapšenja provjeravao ljude koji su ulazili u prihvatilište, koristeći ručni detektor kao radnik obezbjeđenja.

Firmi rekao da je policajac i protivpožarni inspektor

Nakon hapšenja, policija je razgovarala sa njegovim kolegom i vlasnikom firme za obezbjeđenje koju je angažovala Vojska spasa.

Kolega je rekao da je Skaleta Tits upravo završio smjenu i da je tokom noći nosio policijsku uniformu i značku.

Vlasnik firme ispričao je policiji da mu je Skaleta Tits kazao da je pripadnik organa reda i „protivpožarni inspektor“.

Međutim, bio je angažovan kao nenaoružani radnik obezbjeđenja i nije trebalo da obavlja bilo kakve policijske poslove, zbog čega firma, kako je navedeno, nije provjeravala njegove tvrdnje da je policajac.

U policijskom izvještaju nije navedeno da li je firma prilikom zapošljavanja obavila uobičajenu provjeru njegove prošlosti, niti da li je tokom smjene u prihvatilištu nosio pištolj.

Vlasnik firme rekao je da nije znao da se Skaleta Tits tokom rada predstavlja kao policajac, ali da je bio svjestan da je napuštao prostor objekta dok je nosio policijsku uniformu.

Prilikom hapšenja kod njega su, prema policiji, pronađeni vatreno oružje i veća količina policijske opreme.

Policija Bremertona poručila je građanima koji posumnjaju da osoba sa kojom razgovaraju nije pravi policajac da zatraže njeno ime i broj značke. Te podatke mogu provjeriti pozivom na broj za hitne slučajeve, a mogu zatražiti i dolazak drugog policijskog službenika kako bi potvrdili identitet osobe koja ih je zaustavila.