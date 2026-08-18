Ovi znakovi od 25. avgusta neće znati šta će s parama

Ako ste ovog ljeta imali utisak da novac samo prolazi kroz vaše ruke, kraj avgusta mogao bi da donese promjenu. Prema astrološkim prognozama, od 25. avgusta za tri znaka Zodijaka počinje znatno povoljniji finansijski period.

Ulazak Sunca u znak Djevice stavlja akcenat na posao, novac, praktične odluke i sređivanje svega što se prethodnih mjeseci nagomilalo. Za neke to može značiti povratak novca koji dugo čekaju, za druge novu poslovnu ponudu ili dodatni izvor zarade, dok će pojedini horoskopski znaci konačno dobiti priliku da rasterete kućni budžet.

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Lav

Lavovima posljednja nedjelja avgusta može donijeti ono što su već gotovo otpisali – novac koji im neko duguje ili poslovnu priliku na koju dugo čekaju. Posebno bi mogli da se pokrenu poslovi koji imaju veze sa inostranstvom, nekretninama ili prodajom vrednije imovine.

Ipak, astrološki savjet za Lavove jeste da ne žure. Ukoliko planiraju veću prodaju ili važan finansijski potez, kraj mjeseca mogao bi da donese povoljnije okolnosti nego što trenutno očekuju. Takođe, ne bi trebalo unaprijed da pričaju o planovima i zaradi. Ovoga puta najbolje rezultate mogu dobiti ako svoje poslovne poteze zadrže za sebe dok sve ne bude završeno.

Rak

Za Rakove dolazi period u kojem bi njihov dosadašnji trud konačno mogao da bude primjećen - i plaćen. Oni koji su dugo preuzimali dodatne obaveze na poslu mogli bi da otvore razgovor o većoj zaradi, dok se Rakovima koji rade privatno ili honorarno mogu pojaviti novi klijenti i dodatni angažmani.

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Najvažnije je da ne potcijene svoj rad. Ako budu pregovarali o novom poslu ili zaradi, ne bi trebalo odmah da pristanu na prvi ponuđeni iznos. Kraj avgusta može im dati mnogo bolju pregovaračku poziciju. Ovo je takođe dobar trenutak da se pozabave starim dugovanjima i naplatom poslova koji su već završeni.

Djevica

Djevice bi mogle da osjete najveće finansijsko olakšanje. Period koji počinje oko 25. avgusta može donijeti rješenje problema koji ih opterećuje već neko vrijeme - od zaostalih računa i dugova do kredita ili minusa. Moguća je i neočekivana uplata, povratak stare poslovne ponude, dodatni honorar ili novac koji im neko duguje.

Nekim Djevicama može se vratiti prilika koju su ranije odbile, ali sada pod znatno boljim uslovima. Zato je najvažnije da ne donose odluke iz straha i ne prihvataju nešto samo zato što žele trenutnu sigurnost. Malo strpljenja moglo bi da im se isplati.

(ŽenaBlic)