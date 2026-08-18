Krava otelila tele sa dvije glave i osam nogu

Nesvakidašnji događaj u južnoj Indiji izazvao je pažnju javnosti, a pošto je rođeno tele sa dvije glave i čak osam nogu.

Veterinari su pozvani na lice mjesta, a prema navodima lokalnih medija, četiri do pet sati pomagali su kravi da donese mladunče na svijet, prenosi Dejli Star.

Kada je tele konačno izvučeno, veterinari su ostali zatečeni. Pred njima se ukazala životinja sa dvije spojene glave i osam nogu - izuzetno rijetka anomalija koja nastaje još tokom razvoja ploda u materici.

Nesvakidašnja vijest brzo se proširila zajednicom, pa je veliki broj radoznalih mještana iz distrikta Guntur došao da vidi novorođenu životinju.

Prema dostupnim informacijama, tele je uginulo ubrzo nakon rođenja, dok je krava živa i zdrava.

Veterinari su naveli da su ovakvi slučajevi izuzetno rijetki i da mogu biti posljedica abnormalnosti koje nastaju tokom razvoja fetusa u materici.

Slučajevi životinja rođenih sa dvije glave mogu se dogoditi kada se embrion u ranoj fazi razvoja ne razdvoji potpuno. Tada nastaju sijamski, odnosno spojeni blizanci, pri čemu mogu imati udvostručene pojedine dijelove tijela.

U ovom slučaju, anomalija je bila posebno izražena, jer je tele imalo dvije glave i ukupno osam nogu.

Iako ovakve životinje mogu privući veliku pažnju zbog neobičnog izgleda, njihove šanse za preživljavanje često su veoma male.

Teške razvojne anomalije mogu zahvatiti vitalne organe i mozak, dok nepravilno razvijene ili udvostručene strukture tela mogu otežati osnovne životne funkcije, poput disanja, hranjenja i cirkulacije, prenosi Telegraf.rs.