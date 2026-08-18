Logo

Krava otelila tele sa dvije glave i osam nogu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 10:50

Komentari:

0
Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала
Foto: Pexel/ Kristian Thomas

Nesvakidašnji događaj u južnoj Indiji izazvao je pažnju javnosti, a pošto je rođeno tele sa dvije glave i čak osam nogu.

Veterinari su pozvani na lice mjesta, a prema navodima lokalnih medija, četiri do pet sati pomagali su kravi da donese mladunče na svijet, prenosi Dejli Star.

Kada je tele konačno izvučeno, veterinari su ostali zatečeni. Pred njima se ukazala životinja sa dvije spojene glave i osam nogu - izuzetno rijetka anomalija koja nastaje još tokom razvoja ploda u materici.

Nesvakidašnja vijest brzo se proširila zajednicom, pa je veliki broj radoznalih mještana iz distrikta Guntur došao da vidi novorođenu životinju.

Prema dostupnim informacijama, tele je uginulo ubrzo nakon rođenja, dok je krava živa i zdrava.

Veterinari su naveli da su ovakvi slučajevi izuzetno rijetki i da mogu biti posljedica abnormalnosti koje nastaju tokom razvoja fetusa u materici.

Slučajevi životinja rođenih sa dvije glave mogu se dogoditi kada se embrion u ranoj fazi razvoja ne razdvoji potpuno. Tada nastaju sijamski, odnosno spojeni blizanci, pri čemu mogu imati udvostručene pojedine dijelove tijela.

U ovom slučaju, anomalija je bila posebno izražena, jer je tele imalo dvije glave i ukupno osam nogu.

Iako ovakve životinje mogu privući veliku pažnju zbog neobičnog izgleda, njihove šanse za preživljavanje često su veoma male.

Teške razvojne anomalije mogu zahvatiti vitalne organe i mozak, dok nepravilno razvijene ili udvostručene strukture tela mogu otežati osnovne životne funkcije, poput disanja, hranjenja i cirkulacije, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

krava

životinja

Indija

Komentari (0)

Pročitajte više

Ранко Шкрбић

Banja Luka

Ranko Škrbić izbran za vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci

3 h

6
Апликација Воцап

Auto-moto

Vocap mijenja iskustvo za volanom: Stižu nove funkcije

3 h

0
Рудник

BiH

Rudari odbili da siđu u jame zbog neisplaćene plate

3 h

0
Инстаграм лого

Region

Kažnjen sa 600 evra zbog Instagram storija: Evo šta je bilo u objavi

4 h

0

Više iz rubrike

Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Novac im se lijepi za ruke u septembru: Ova 3 znaka biće puna kao brod

7 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 18. avgust: Jedan znak očekuje zanimljiv prijedlog

7 h

0
Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе

Zanimljivosti

Ovaj znak od 1. septembra ima blagoslov sa neba

23 h

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.

Zanimljivosti

Novac će im krenuti kao lud: Ova 3 znaka od 25. avgusta konačno pune novčanike

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

37

Liječili ga od moždanog udara, pa otkrili "grdosiju" u bešici

14

34

Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

14

24

Minić sa lovcima u Prnjavoru: Svoj među svojima

14

22

Gugl mora da plati novu kaznu jer nije uklonio zabranjene informacije

14

22

Tragedija u BiH: Pao sa krova kuće i poginuo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima