Kažnjen sa 600 evra zbog Instagram storija: Evo šta je bilo u objavi

Zbog objave fotografije na Instagram storiju nedavno je na Opštinskom sudu u Varaždinu osuđen N. D. (20) iz okoline tog mjesta.

Na spornoj fotografiji mladić čuči ispred policijskog auta i pokazuje srednji prst na obje ruke. Uz fotografiju je dodao i pjesmu Hrvatska policija grupe G7.

Sud je zaključio da je mladić tom fotografijom omalovažavao državno tijelo, odnosno policiju, prilikom obavljanja službe te da je objavom spomenute pjesme dodatno naglasio svoj negativni stav prema policiji i policijskim službenicima, piše Jutarnji list.

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Time je, prema odluci suda, počinio prekršaj protiv javnog reda i mira te je kažnjen novčanom kaznom od 600 evra.

N. D. se nije pojavio na izricanju presude, a sud je odlučio da ima dovoljno dokaza kako bi ga se osudilo i bez iznošenja obrane. Osim kazne, N. D. mora platiti 600 evra troškova postupka.