Vozač iz Teslića zadobio teške povrede prilikom slijetanja sa puta

Na regionalnom putu na području Teslića sinoć se dogodila saobraćajna nesreća, u kojoj je teško povrijeđen vozač S. K. iz ovog grada.

Nesreća se dogodila oko 20.35 časova kada je automobil marke ''Seat'', kojim je upravljao povrijeđeni S. K. sletio sa kolovoza.

Povrijeđena osoba je zadobila teške tjelesne povrede prilikom ove nesreće i upućena na liječenje u JZU Bolnica ''Sveti apostol Luka'' u Doboju.

"Uviđaj su obavili policijski službenici PS Teslić'', saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

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Iz PU Doboj je takođe saopššteno da je policija u Modriči uhapsila vozača inicijala P. B. zbog upravljanja vozilom u saobraćaju pod uticajem alkohola.

Izvršenim alkotestiranjem navedene osobe utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu od 2,41 g/kg i protiv njega je pokrenut prekršajni postupak