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U BiH uhapšen državljanin Crne Gore osumnjičen za iznudu

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 14:07

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Foto: Pexel/ Ron Lach

Državljanin Crne Gore inicijala V. J. uhapšen je zbog sumnje da je u više navrata počinio iznudu na području Tuzlanskog kantona od januara prošle do marta ove godine, saopštio je kantonalni MUP.

Uhapšenom se na teret stavlja da je s ciljem pribavljanja protivprevne imovinske koristi u više navrata upućujući telefonom ozbiljne prijetnje drugim licima, pritom se lažno predstavljajući, zahtijevao onlajn isplatu novca putem platforme "Iks bon".

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Osumnjičeni je poslije kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Kantonalnom tužilaštvu.

Ovo lice je poslije višemjesečne istrage identifikovano i uhapšeno 14. avgusta.

(Srna)

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Tuzla

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