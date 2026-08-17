U BiH uhapšen državljanin Crne Gore osumnjičen za iznudu

Autor:ATV redakcija
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Državljanin Crne Gore inicijala V. J. uhapšen je zbog sumnje da je u više navrata počinio iznudu na području Tuzlanskog kantona od januara prošle do marta ove godine, saopštio je kantonalni MUP.
Uhapšenom se na teret stavlja da je s ciljem pribavljanja protivprevne imovinske koristi u više navrata upućujući telefonom ozbiljne prijetnje drugim licima, pritom se lažno predstavljajući, zahtijevao onlajn isplatu novca putem platforme "Iks bon".
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Osumnjičeni je poslije kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat Kantonalnom tužilaštvu.
Ovo lice je poslije višemjesečne istrage identifikovano i uhapšeno 14. avgusta.
(Srna)
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