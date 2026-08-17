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Iz kuće u Zvorniku ukradeno 20.000 KM, traga za se počiniocem

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 13:22

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Zvornička policija traga za nepoznatom osobom koja je iz kuće u Zvorniku ukrala oko 20.000 KM i određenu količinu zlatnog nakit.

Cijeli slučaj policiji je prijavljen preko vikenda.

”Policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje u u cilju identifikovanja i pronalaska izvršioca krivičnog djela krađa, koje je prijavljeno 15. avgusta. Oštećeni je naveo da je nepoznato lice ili više njih tokom proteklih mjesec dana iz kuće ukrao veći iznos novca i određenu količinu zlatnog nakita”, saopštila je PU Zvornik.

Nezvanično saznajemo da za to vrijeme na kući nisu uočeni bilo kakvi tragovi provale.

”Na licu mjesta izvršen je uviđaj i o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu”, navode u policiji.

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Tagovi :

Krađa

Zvornik

PU Zvornik

Krađa novca

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