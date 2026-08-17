Iz rijeke Une uklonjena bomba

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Foto: Screenshot/Youtube

Pripadnici Civilne zaštite Novi Grad danas su u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite uklonili bombu iz rijeke Une u gradskom području.

U Civilnoj zaštiti Srni je rečeno da je intervencija uslijedila nakon dojave građana. Region Oglasilo se Tužilaštvo o obdukciji tijela stradale Dragane Antešević Ovo je bila deseta akcija uklanjanja neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava od početka godine.

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