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Iz rijeke Une uklonjena bomba

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 13:44

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Ријека Уна
Foto: Screenshot/Youtube

Pripadnici Civilne zaštite Novi Grad danas su u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite uklonili bombu iz rijeke Une u gradskom području.

U Civilnoj zaštiti Srni je rečeno da je intervencija uslijedila nakon dojave građana.

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Ovo je bila deseta akcija uklanjanja neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava od početka godine.

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Tagovi :

Rijeka Una

Bomba

Novi Grad

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