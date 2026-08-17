Iz rijeke Une uklonjena bomba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pripadnici Civilne zaštite Novi Grad danas su u saradnji sa Republičkom upravom civilne zaštite uklonili bombu iz rijeke Une u gradskom području.
U Civilnoj zaštiti Srni je rečeno da je intervencija uslijedila nakon dojave građana.
Region
Oglasilo se Tužilaštvo o obdukciji tijela stradale Dragane Antešević
Ovo je bila deseta akcija uklanjanja neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava od početka godine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
15
25
15
21
15
16
15
13
15
10
Trenutno na programu