Megan Foks dio reklame lijeka za erektilnu disfunkciju

Mnogi stručnjaci okarakterisali su ovaj potez kompanije kao veoma promišljen.

„Možda djeluje iznenađujuće što o takvim lijekovima ne govori muškarac, jer je komunikacija očito namijenjena muškarcima. Ipak, naučili smo da muškarci pokazuju veliki interes kada se o toj temi govori iz ženske perspektive. Razlog je taj što se erektilna disfunkcija tiče para, to je problem koji pogađa oba partnera. Uočili smo da upravo partnerice potiču razgovor o toj temi“, rekao je Rahmanian, jedna od ključnih osoba kompanije „Ro“.

On je dodao da, nezavisno od toga koja je slavna osoba u pitanju, cilj kampanje jeste suprotstaviti se stigmi koja je povezana s uzimanjem lijeka za erektilnu disfunkciju.

„Sa svakom osobom radimo na autentičan način. Megan donosi svoju osobnost. Kada smo joj predstavili ideju, nije joj se svidjelo samo kreativno rješenje. Bila je uzbuđena zbog onoga što bi to moglo značiti za parove. Erektilna disfunkcija ne pogađa samo muškarca, već ljubavni par i utiče na intimnost. Megan Foks je bila potpuno usmjerena na to, na pomaganje parovima da imaju bolji seksualni život“, naveo je, prenosi Kliks