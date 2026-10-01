Nada Topčagić mijenja život iz korijena: Pjevačica otkrila zašto mora da se iseli iz luksuznog stana

Pjevačica Nada Topčagić odlučila je napustiti dupleks koji posjeduje na Kosančićevom vencu u centru Beograda.

Riječ je o stanu površine 150 kvadratnih metara, koji se nalazi na atraktivnoj lokaciji. Topčagić je ranije otkrila da joj je život u centru grada počeo smetati zbog velike gužve i problema s parkiranjem.

„Selimo se iz stana na Kosančićevom vencu, stalno je gužva, nemaš gdje auto da parkiraš“, rekla je pjevačica.

Iako napušta stan, Topčagić ga ne planira prodati. Kako je navela, dupleks će izdavati, a jednog dana ostaviti sinu i snahi.

„Neće biti na prodaju, izdavat ćemo ga. Taj stan ćemo ostaviti sinu i snahi. To je dupleks od 150 kvadrata, na odličnoj je lokaciji“, kazala je.

Za sada, međutim, nije poznato kada će se tačno preseliti. Kako kaže, prije selidbe potrebno je završiti niz obaveza, od raščišćavanja stana do krečenja i organizacije prijevoza.

„Ne znam kada ćemo se preseliti jer, vjerujte, ne možemo naći ko će sve to prevesti. Sada treba da se sve raščisti, da se okreči, a ne možeš nikoga naći“, ispričala je.

Ne pati za skupim stvarima

Topčagić je poznata po tome što ne krije da ne pridaje veliki značaj skupocjenoj odjeći i luksuzu.

Ranije je govorila da često kupuje odjeću kod Kineza, ali i da joj nije važno gdje će nešto pronaći ako joj dobro stoji.

„Ne sramim se toga, takav je život. Nije me stid nigdje ništa kupiti, ako meni to lijepo stoji, ako znam to iznijeti. Ti možeš obući ne znam šta skupocjeno, onda ja prođem i svi gledaju u mene. Treba da znaš iznijeti i skupe i jeftine stvari. Ne patim od skupih stvari“, rekla je.

Važan joj je izgled

Ipak, priznaje da joj je i danas važno kako će izgledati, posebno kada se pojavi u javnosti.

„Svi me pitaju zašto poslije toliko godina razmišljam? E pa baš zato. Poslije toliko godina ja moram razmišljati šta ću obući. Vrlo je bitno šta ćeš obući, kako da izgledaš posebno“, kazala je pjevačica.

Dodala je da se brzo sprema i sama šminka, dok joj u pripremama pomažu prijatelji, ali konačan izgled uglavnom osmišljava sama, prenosi Avaz